Motorradfahrer klammert sich ans Autofenster und wird mitgeschleift Nach zweieinhalb Jahren war die spektakuläre Verkehrsaktion vor Gericht nicht mehr aufzuklären.

Tafel am Eingang zum Dresdner Amtsgericht. © Symbolfoto: Fabian Schröder

Abends kurz nach zehn in Dresden, da drehen Emotionen frei. Im Verkehr jedoch kann das schmerzhaft sein. Ein 45-jähriger Servicemitarbeiter stand am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Dresden. Er soll einem Motorradfahrer, der sich im offenen Beifahrerfenster seines kleinen roten Peugeots 206 festgeklammert hatte, ein ganzes Stück mitgeschleift haben – bis zu 300 Meter. Der Biker erlitt schmerzhafte Schürfwunden, Prellungen, Verbrennungen. Die Beweisaufnahme war schwierig, was schon an der vergangenen Zeit lag. Die Auseinandersetzung fand am 11. Oktober 2014 statt.

Der Angeklagte sagte, als er vom Höckendorfer Weg in die Kohlenstraße einbog, sei die Straße frei gewesen. Plötzlich habe ihm ein Kradfahrer ins Heck geleuchtet, sei nah herangefahren und habe beim Vorbeifahren den Außenspiegel weggeschlagen und gegen die Tür getreten. Als der Kradfahrer an der Bushaltestelle gegenüber der Bowlingarena anhielt, habe auch er gestoppt. Dann habe er den Biker auf sich zukommen sehen – und Gas gegeben. „Ich hatte Angst“, sagte er. Erst nach einigen Metern habe er Hilferufe gehört und gebremst. Dann sei er weitergefahren, habe ein Polizeirevier gesucht, weil er noch immer Angst gehabt habe.

Der Motorradfahrer (32) dagegen sagte, der Angeklagte habe ihm an der Kohlenstraße die Vorfahrt genommen und dann nochmals ausgebremst. Daher habe er an der Haltestelle gehalten. Weil auch der Angeklagte dort hielt, habe er ihn zur Rede stellen wollen. Als er sich ins offene Beifahrerfenster beugte, habe der Angeklagte Vollgas gegeben. Im Affekt habe er sich an der B-Säule des Autos festgehalten. Er habe nicht unter die Räder zu kommen wollen. Nachdem zwei Polizisten als Zeugen ausfielen – einer war nicht vorbereitet, der andere nicht wie erwartet mit den Notrufen befasst – und ein Verkehrssachverständiger sagte, es sei nicht nötig gewesen, sich am Auto festzuklammern, war auch Staatsanwalt René Zuber bereit, eine Verfahrenseinstellung mitzumachen, wie sie Verteidiger Christian Janeczek vorgeschlagen hatte. Richterin Susanne Halt sagte, der Motorradfahrer trage ein erhebliches Mitverschulden an den Folgen, den Anlass für die Sache habe der Angeklagte gesetzt. Sie stellte das Verfahren gegen Zahlung von 1 300 Euro vorläufig ein. (SZ/lex)

zur Startseite