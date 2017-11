Motorradfahrer in Zittau schwer verletzt Ein 19-Jähriger ist mit seiner Suzuki an einer Ampel auf das Heck eines vor ihm stehenden Audis geprallt.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto ist es am Mittwochnachmittag auf der Dresdener Straße in Zittau gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Ein 19-Jähriger war mit seiner Suzuki an einer Ampel auf das Heck eines vor ihm stehenden Audis (Fahrer 44) geprallt. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die zweispurige Bundesstraße blieb zur Unfallaufnahme und Bergung des Motorrades für kurze Zeit gesperrt. Der Unfallschaden betrug etwa 5 000 Euro. (szo)

zur Startseite