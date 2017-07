Motorradfahrer in Ostritz schwer verletzt

Symbolbild: Ein Motorradfahrer verletzte sich am Sonntagabend auf der B99 schwer. © dpa

Ostritz. Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der B 99 in Ostritz verunglückt. Auf Höhe des Bergfriedens kam der Fahrer gegen 17.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer. In der weiteren Folge rutschte er unter der Leitplanke hindurch in eine Busbucht. Dabei verletzte sich der junge Mann nach Informationen der Polizeidirektion Görlitz schwer und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (szo)

