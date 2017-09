Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Polizei stellt Wohnungseinbrecher Zittau. In der Nacht zu Freitag hat eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland im Stadtgebiet von Zittau einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher gestellt. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Polen an der Brückenstraße entdeckten die Beamten Hebelwerkzeug und Diebesgut, das bisher zu Teilen einem Einbruch an der Christian-Keimann-Straße zugeordnet werden konnte. Sie nahmen den alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Tatverdächtigen vorläufig fest. Um die Mittagszeit des Donnerstags waren an der Christian-Keimann-Straße Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen einen Tresor, in dem Schmuck, Bargeld, Ausweise sowie mehrere Tablett-Computer lagen. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 2500 Euro. An der Wohnungstür war Sachschaden von beinah 800 Euro entstanden. Die Ermittler der Kriminalpolizei prüfen auch, ob ein Wohnungseinbruch an der Bahnhofstraße auf das Konto des 24-jährigen Tatverdächtigen geht. Als ein Bewohner am Donnerstagabend nach getaner Arbeit nach Hause kam, fand er seine Räumlichkeiten durchwühlt vor. Unbekannte hatten vor allem Heimelektronik und Ausweisdokumente gestohlen. Den Schaden bezifferte der Mann mit rund 1000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zu allen Fällen an. (szo)

Rentner verliert 72000 Euro durch Trickbetrug Kottmarsdorf. Unbekannte Betrüger haben einen 68-Jährigen aus Kottmarsdorf um viel geld erleichtert. Die Betrüger hatten den Senior angerufen und eine Zahlung von rund 300000 Euro in Aussicht gestellt. Die Masche diesmal: Informationen des Mannes seien zu Unrecht in verschiedenen Datenbanken gespeichert worden, so dass ihm nun diese immense Geldsumme als Entschädigung zustünde. Und nun kam das, worauf leider immer wieder ältere Menschen hereinfallen: Um das Geld erhalten zu können, müsse er eine Gebühr entrichten. Der 68-Jährige tat in Erwartung des süßen Geldregens, wie ihm geheißen wurde. In mehreren Briefsendungen schickte er über einen Zeitraum von mehreren Wochen in Summe mehr als 72000 Euro an ihm vollkommen unbekannte Empfänger. Als er den Schwindel schließlich bemerkte und sich Hilfe suchend an die Polizei wandte, war es bereits zu spät. Das Ersparte ist auf nimmer Wiedersehen weg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Einbruch in Imbiss Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in Görlitz in einen Imbiss am Klosterplatz eingebrochen. Die Täter beschädigten mehrere Spielautomaten und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Ein Verantwortlicher bezifferte den Sachschaden auf rund 15000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Fahrrad und Bohrmaschine aus Keller entwendet Görlitz. In Görlitz haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße aufgebrochen. Sie entwendeten daraus ein 26-Zoll-Mountainbike der Marke Serious Rockville mit der Rahmennummer UCL15032075 sowie eine Bohrmaschine von Bosch. Es entstand ein Stehlschaden von rund 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Gegenständen. (szo)

Motorradfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt Reichenbach. Am Freitagmorgen, gegen 5.45 Uhr, ist es auf der B 6 bei Sohland am Rotstein zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der 38-jährige Zweiradfahrer befuhr mit seiner MZ 500 die Bundesstraße in Richtung Görlitz. Ein 50 Jahre alter Ford-Fahrer war auf die Bundesstraße eingebogen und hatte den Zweiradfahrer vermutlich nicht rechtzeitig gesehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B6 gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Görlitz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Berauscht im Polizeistandort erschienen Löbau. Am Donnerstagabend ist ein 22-Jähriger im Polizeistandort Löbau erschienen. Er wollte einen Fernseher abholen, den die Polizei als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt hatte. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Durchsuchung seines Gepäcks brachte Klarheit: Der 22-Jährige Deutsche war im Besitz von einigen Gramm Marihuana und konsumtypischen Utensilien. Doch damit nicht genug: Gegen den jungen Mann lag zudem ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Die Ordnungshüter stellten die Beweismittel sicher und verbrachten den 22-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 43 Tagen absitzen. (szo)

Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet Zittau. In der Nacht zu Freitag, gegen 2 Uhr, ist es im Stadtgebiet von Zittau zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei verständigt, als sie drei Personen beobachtet und frische Schmierereien in roter sowie schwarzer Farbe in unmittelbarer Nähe festgestellt hatten. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland suchten das Umfeld der Tatorte ab und trafen dabei einen Mann im Alter von 21 Jahren sowie eine gleichaltrige Frau an. Die Beschreibung der Zeugen passte auf die beiden Deutschen. Nach weiteren Überprüfungen in der Innenstadt fanden die Ordnungshüter mehrere besprühte Dachrinnen, Verkehrsschilder und Plakate vor. Der Sachschaden wurde vorerst auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sowie das Dezernat Staatsschutz haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wird zu prüfen sein, inwiefern die beiden 21-Jährigen an den Sachbeschädigungen beteiligt waren. (szo)

Laubeneinbrecher vorläufig festgenommen Mittelherwigsdorf, OT Eckartsberg. Am Donnerstagmorgen hat eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland in Eckartsberg einen 29 Jahre alten Laubeneinbrecher aus Polen vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte bemerkt, dass Unbekannte über Nacht in mindestens vier Gärten der Sparte an der Löbauer Straße eingebrochen waren und informierte die Polizei. An den Schuppen war Sachschaden von mindestens 900 Euro entstanden. Im Umfeld des Tatortes entdeckte eine Streife einen in Polen zugelassenen Audi, in den ein Mann gerade Verschiedenes einlud. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Kabeln, Werkzeugen und Gartengeräten um Diebesgut der Einbrüche handelte. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesen Fällen. (tk)

Jeder 20. zu schnell unterwegs Mittelherwigsdorf. Am Donnerstagvormittag hat ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion auf der B 96 in Mittelherwigsdorf die Geschwindigkeit kontrolliert. In reichlich vier Stunden fuhren 849 Fahrzeuge an einer Bushaltestelle vorbei in Richtung Zittau. 41 Pkw waren schneller als mit den erlaubten 50 km/h unterwegs. Ein im Landkreis Görlitz zugelassener Wagen rauschte mit 83 km/h in die Senke. Auf den Fahrer werden ein Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen. (szo)

Garage aufgebrochen Ebersbach-Neugersdorf. Am Donnerstagnachmittag sind Unbekannte an der Brunnenstraße in Ebersbach in eine Garage eingebrochen. Offenbar unbemerkt stahlen sie am helllichten Tag aus dem Unterstand zwei Fahrräder, ein Stromerzeugeraggregat sowie verschiedene elektrische Werkzeuge. Den Schaden bezifferte der Eigentümer insgesamt mit rund 3.800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Räuberischer Ladendiebstahl Löbau. In Löbau hat ein unbekannter junger Mann in einem Supermarkt an der Sachsenstraße einen räuberischen Diebstahl begangen. Zusammen mit einem Begleiter stellte er sich gegen 19 Uhr an der Kasse an und griff bei günstiger Gelegenheit in die Schublade des Kassentisches. Anschließend flüchteten beide und rissen sich los, als die 21-jährige Kassiererin, hinter ihnen herlaufend, einen der Männer für einen kurzen Moment zu fassen bekam. Eine sofortige Suche der zwischenzeitlich alarmierten Polizei im Umfeld des Geschäftes blieb ohne Erfolg. Die Täter entkamen mit einem dreistelligen Bargeldbetrag in die Dunkelheit. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

Mazda gestohlen Bad Muskau. In der Nacht zu Freitag haben Autodiebe in Bad Muskau einen roten Mazda CX-5 gestohlen. Der SUV parkte an der Schmelzgasse und war auf die amtlichen polnischen Kennzeichen FZA 30991 zugelassen. Den Zeitwert seines drei Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 20000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Mazda wird international gefahndet. (szo)

Buttersäure am Eingang zum Lokal verkippt? Bad Muskau. Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, rief der Betreiber eines Lokals in Bad Muskau die Polizei. Im Zugang zu dem Haus an der Kirchstraße roch es sehr streng. Der Gestank war auch im Zugang zu einem benachbarten Café wahrzunehmen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ist davon auszugehen, dass Unbekannte bereits in der Nacht zu Donnerstag vor den beiden Objekten eine übel riechende Flüssigkeit verteilt hatten. Ob es sich dabei beispielsweise um Buttersäure handelt, werden die weiteren Untersuchungen der Kriminalpolizei zu klären haben. (szo)

Moped entwendet Schleife. In Schleife haben Unbekannte im Verlaufe des Mittwochs, zwischen 6.20 und 14.30 Uhr, an der Bahnhofstraße ein Moped gestohlen. Die weiße Simson S 51 hatte die Rahmennummer 4907430 sowie das Versicherungs-kennzeichen 694 SDZ. Der Eigentümer bezifferte den Wert mit etwa 700 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Zweirad. (szo)

Laube niedergebrannt Boxberg/Klein Radisch. Arbeiter einer Gleisbaufirma haben am Freitagvormittag die Polizei alarmiert. In der Nähe von Klein Radisch hatten sie auf einer Insel in einem Teich die rauchenden Überreste einer abgebrannten Laube entdeckt. Im Umfeld des Sees fand eine Streife des Polizeireviers Weißwasser das Auto des 76-jährigen Eigentümers der Datsche. Von dem Senior fehlte jedoch jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Ermittlungen begannen. Diese ergaben am Nachmittag, dass der Mann zwischenzeitlich zu Hause angekommen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird prüfen, was geschehen ist und warum niemand vorher die Polizei oder die Feuerwehr alarmiert hatte. Die Untersuchungen haben begonnen. (szo)