Motorradfahrer bei Unfall verletzt Nach einem Zusammenprall mit einem Lkw in Herrnhut muss ein Motorradfahrer medizinisch versorgt werden.

Ein Motorradfahrer muss nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Herrnhut medizinisch versorgt werden. © Patrick Seeger/dpa

Herrnhut. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der S143 bei Herrnhut in Höhe Forsthaus gekommen. Dabei stießen laut Information der Polizeidirektion Görlitz ein Lkw und ein Motorrad zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt, er wurde dennoch mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Konkrete Informationen zum Unfallhergang liegen bisher nicht vor. (szo)

