Motorradfahrer bei Unfall verletzt Für den 36-jährigen Mann ging die Fahrt in Leuba nicht gut aus. Laut Polizei war er nicht nüchtern unterwegs.

Symbolbild © dpa

Ostritz. Ein 36-jähriger deutscher Motorradfahrer wurde am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall in Leuba verletzt. Der Fahrer einer Yamaha war laut Polizeidirektion Görlitz auf der Hauptstraße unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab kam und in einem angrenzenden Feld landete.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von umgerechnet 1,06 Promille. Der 36-Jährige wird sich nun wegen dem Fahren unter dem Einfluss von Alkohol verantworten müssen. (szo)

