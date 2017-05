Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am späten Sonntagnachmittag kam es auf der Bautzner Straße in Höhe der Pfunds Molkerei zu einem schweren Verkehrsunfall. „Ein Motorrad ist mit einem VW-Bus zusammengestoßen. Der Fahrer der Maschine stürzte und wurde schwer verletzt“, sagte am Montagmorgen ein Polizeisprecher.

Das Motorrad war in Richtung Waldschlößchen unterwegs, als es zu dem Zusammenprall kam. Es prallte ins Heck des Kleinbusses, dessen Fahrer gerade ein Wendemanöver durchführte. „Eine Aktie an der Kollision haben jedoch sicher beide Fahrer“, sagte der Polizeisprecher. Denn das Motorrad soll laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Der Biker wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des VW erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Bautzner Straße war voll gesperrt. (fsc)

