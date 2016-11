Mann zahlt Geldstrafe und geht dann ins Gefängnis Görlitz/Niesky. Ein Richter hat am Amtsgericht Görlitz am Donnerstag Untersuchungshaft gegen einen Mann aus Dresden angeordnet. Der 36-Jährige war in der vergangenen Nacht auf der B115 in der Nähe von Niesky durch die Bundespolizei kontrolliert und anschließend festgenommen worden. Grundlage dafür war ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bayreuth vom Juni. Dieser war ausgestellt worden, weil der Angeklagte zur anberaumten Hauptverhandlung ferngeblieben war. Bevor der Dresdner aber in die Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, meldete er sich freiwillig bei der Gerichtskasse. Dies tat er, um Schulden in Höhe von 533,40 Euro zu begleichen. Diese Geldstrafe hatte er wegen Erschleichens von Leistungen bekommen.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Niesky. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der S 121 ereignet. Der 39-jährige Fahrer eines Transporters war auf der Staatsstraße von Niesky in Richtung See unterwegs. In Höhe der Einfahrt zum Kieswerk übersah er bei einem Überholmanöver offenbar einen im Gegenverkehr befindlichen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei stürzte der 43 Jahre alte Zweiradfahrer. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4000 Euro. Die Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zusammenstoß am Bahnübergang Weißwasser. Am Mittwochmorgen ist es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 25-Jährige stieß mit ihrem Skoda beim Rückwärtsfahren an einer geschlossenen Bahnschranke an der Jahnstraße gegen einen hinter ihr wartenden Nissan und dessen 20-jährige Fahrerin. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1300 Euro.

Polizei ermittelt nach Hitlergruß Görlitz. Ein Zeuge hat am Mittwochabend die Polizei in Görlitz darüber informiert, dass seinen Beobachtungen nach ein bislang unbekannter Mann auf dem Demianiplatz den verbotenen Hitlergruß vollführt hätte. Streifen des örtlichen Polizeireviers konnten den Täter vor Ort nicht mehr feststellen. Das Dezernat Staatsschutz übernimmt die weiteren Ermittlungen.

BMW 320 d gestohlen Ostritz. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen weißen BMW 320 d in Ostritz gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GR-KS 987 parkte an der Lessingstraße. Der Zeitwert des Autos ist noch nicht bekannt. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Pkw wird international gefahndet.

Unfall an einer Kreuzung Gablenz. Am Mittwochnachmittag ist es in Gablenz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die Straße Siedlung. An einer Kreuzung stieß sie mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW T 5 und dessen 31-jährigen Fahrer zusammen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Toyota RAV 4 gestohlen Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen weißen Toyota RAV 4 in Görlitz gestohlen. Das ein Jahr alte Fahrzeug war mit den amtlichen Kennzeichen GR-MB 508 versehen und parkte am Ostring. Der Zeitwert wurde mit rund 15000 Euro beziffert. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Pkw wird international gefahndet.