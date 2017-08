Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt Beim Abbiegen missachtete eine Fahrerin die Vorfahrt und kollidierte mit dem Fahrer einer Harley Davidson.

Ein Motorradfahrer wurde in Bad Muskau von einer abbiegenden Ford-Fahrerin angefahren und leicht verletzt. © Max von Jutrczenka/dpa

Bad Muskau. Am Dienstagvormittag wurde in Bad Muskau der Fahrer einer Harley Davidson von einer abbiegenden Ford-Fahrerin angefahren. Die 68-Jährige Ford-Fahrerin wollte von der Bautzener Straße auf die Görlitzer Straße fahren, übersah dabei jedoch den Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte. Der 59-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 2000 Euro. (szo)

Links zum Thema Aus dem Polizeibericht vom Mittwoch

zur Startseite