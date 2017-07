Motorradfahrer bei Sturz verletzt Auf regennasser Fahrbahn verliert ein 64-Jähriger die Kontrolle über seine Yamaha.

© Symbolfoto: dpa

Ein 64-Jähriger war am Mittwochnachmittag mit seiner Yamaha auf der Leipziger Straße unterwegs. In Höhe der Nickritzer Straße kam er auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1 000 Euro. (szo)

Aus dem Polizeibericht Kind bei Auffahrunfall verletzt Zeithain/OT Röderau-Bobersen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen wurde ein elfjähriges Mädchen verletzt und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Mittwochnachmittag war der Fahrer (32) eines Mercedes auf der B169 unterwegs und wollte nach rechts auf die B98 abbiegen. Dabei fuhr er auf einen an der roten Ampel haltenden Ford (Fahrer 46) auf und schob diesen auf einen Honda (Fahrerin 35). Bei der Kollision wurde ein elfjähriges Mädchen im Honda leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

