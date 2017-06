Motorradfahrer bei Glashütte schwer verletzt In einer Rechtskurve kam ein 54-Jähriger auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Auto zusammen.

An der Maschine nur Dellen: Die Maschine des 54-Jährigen kam relativ glimpflich davon. Der Fahrer musste per Hubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen werden. © Marko Förster

Glashütte. Zwischen Luchau und Glashütte auf der S190 kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall. Der Fahrer einer schwarzen Kawasaki war bergab in Richtung Glashütte unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 54-jährige Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Kawasaki-Fahrer stürzte durch den Aufprall und verletzte sich schwer. Er wurde per Hubschrauber in eine Klinik nach Dresden geflogen. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Feuerwehr Glashütte beseitigte ausgelaufene Flüssigkeiten. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Bis gegen 19 Uhr war die Staatsstraße 190 voll gesperrt. (mf)

