Motorradfahrer ausgebremst

Gröditz. Ersten Erkenntnissen zufolge war am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr ein 28-jähriger Iraker mit seiner Frau (22) und seinem Kind auf der Fröbelstraße unterwegs, als neben ihm ein schwarzes Auto stoppte. Im nächsten Moment bedrohte der Beifahrer des Wagens den Mann mit einer Pistole. Kurz darauf fuhr das Fahrzeug davon. Der 28-Jährige und seine Familie blieben unverletzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung in alle Richtungen.

Schlägerei in Riesa

Riesa. Am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr sind Zeugenaussagen zufolge etwa zwei Dutzend Personen am Alexander-Puschkin-Platz in Streit geraten. Der Disput endete in einer handfesten Schlägerei. Als alarmierte Polizeibeamte am Ort des Geschehens eintrafen, stellten sie die Personalien von 24 jungen Männern fest. Die meisten stammen aus Syrien und dem Irak. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen sowie die Tatbeteiligungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.