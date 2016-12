Motorradfahrer auf A17 verunglückt Bei einem Unfall bei Dresden ist am Mittwochmorgen ein Biker verletzt worden. Der Coschützer Tunnel musste vorübergehend gesperrt werden.

Ein Motorradfahrer fuhr am Mittwochmorgen im Coschützer Tunnel auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Die Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. © MDR/Roland Halkasch

Dresden/Freital. Bei einem Unfall im Coschützer Tunnel auf der A17 bei Dresden ist am Mittwochmorgen ein Motorradfahrer verletzt worden. Dieser sei mit einem Auto kollidiert, sagte ein Polizeisprecher zu sz-online. Nähere Angaben konnte er noch nicht machen.



Wie ein Reporter berichtete, bremste ein in Richtung Dresden fahrendes Auto stark ab. Der Motorradfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Wagen auf. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagte der Polizeisprecher.



Die A17 war wegen des Unfalls zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und Dresden-Gorbitz vorübergehend gesperrt. Zur Stunde ist noch der rechte Fahrstreifen blockiert, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. (szo)



