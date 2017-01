Motorraddiebstahl aufgeklärt

Ermittlungen dauern an Kamenz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum vermutlichen Fenstersturz einer jungen Frau am Mittwochnachmittag am Kamenzer Asylheim dauern an. Dabei gehen die Ermittler der Frage nach, ob dem Geschehen eine Straftat, ein Unglück oder eine suizidale Handlung zugrunde liegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 20-jährige Mutter eines wenige Monate alten Kindes aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des Wohnblocks an der Macherstraße gestürzt. Spuren oder Hinweise, die auf eine Beteiligung Dritter hindeuten, waren bislang nicht zu entdecken, teilte die Polizei mit.. Die schwerverletzte Frau wird in einer Spezialklinik versorgt und zum Hergang des Geschehens befragt, sobald sie vernehmungsfähig ist.

Haftbefehl vollstreckt Bautzen. Beamte des Polizeireviers Bautzen haben am Mittwochnachmittag einen Libyer verhaftet. Sie trafen den 24-Jährigen an seiner Wohnanschrift im Bereich der Flinzstraße an. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahl vor. Da der Mann den zu zahlenden Betrag von 90 Euro nicht aufbringen konnte, nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von neun Tagen absitzen.

Diebe steigen in Lager ein Steina. Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Lagergebäude an der Hauptstraße in Steina eingebrochen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die Täter hinterließen allerdings Sachschaden von rund 100 Euro.

Auffahrunfall auf der Autobahn Pulsnitz. Offenbar zu geringer Sicherheitsabstand hat am Mittwochmorgen auf der A 4 bei Ohorn zu einem Auffahrunfall geführt. Eine 27-jährige Audi-Fahrerin hatte im dichten Berufsverkehr gebremst. Ein nachfolgender Skodafahrer (35) prallte auf das Heck des Wagens. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht, ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 5000 Euro.

Laube brennt nieder Wachau. Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zu einer Kleingartenanlage Am Friedensanger in Wachau geeilt. Dort stand eine Laube in Flammen. Der Bau war nicht mehr zu retten. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Wachau, Leppersdorf, Seifersdorf und Lomnitz verhinderten allerdings ein Übergreifen der Flammen auf andere Grundstücke. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der entstandene Sachschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zum Verdacht der Brandstiftung. (SZ)

Einbruch in Praxis Wilthen.In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Praxis an der Dresdener Straße in Wilthen eingebrochen. Die Täter entwendeten eine Wechselgeldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.