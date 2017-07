Motorrad und Schmuck gestohlen Ganoven räumen einen Golf aus und bedienen sich am Inhalt einer Garage.

Unbekannte Täter haben auf der Wackerbarthstraße in Radebeul einen VW Golf ausgeräumt. Sie schlugen dazu am vergangenen Freitagmittag zwischen 11.50 und 12.20 Uhr eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und stahlen daraus eine Sporttasche mit diversen Schmuckgegenständen im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Der Sachschaden macht etwa 250 Euro aus.

Krafträder holten sich Ganoven aus einer Garage auf der Leipziger Straße in Meißen. Das geschah am Freitag oder Sonnabend. Die Unbekannten brachen die Garage auf und entwendeten daraus ein blaues Kleinkraftrad Simson S50 und ein schwarzes Krad MZ TS 125. Am Simson befinden sich höhenverstellbare MZ-Federbeine und an der TS 125 fehlen die vorderen Blinker. Der Wert der beiden Fahrzeuge wird mit insgesamt rund 1.300 Euro angegeben.

