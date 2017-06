Motorrad kollidiert mit Wildschwein Am späten Mittwochabend kam es auf der Bundesstraße B 173 bei Grumbach zu einem Wildunfall, bei dem ein Biker verletzt wurde.

Der Fahrer der KTM wurde bei dem Unfall verletzt, das Wildschwein überlebte den Zusammenstoß nicht. © Roland Halkasch

Am Mittwoch kam es gegen 23.50 Uhr auf der Bundesstraße B 173 bei Grumbach zu einem Wildunfall.



Der Fahrer einer KTM war in Richtung Freiberg unterwegs. Am Ortseingang Grumbach stieß er mit einem Wildschwein zusammen, welches gerade über die Fahrbahn rannte. Der Biker stürzte mit seiner Maschine und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.



Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Die KTM wurde schwer beschädigt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (szo)

