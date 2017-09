Motorrad knallt mit VW zusammen Am Montagmittag kam es auf der B 156 zu einem schweren Unfall. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der genaue Hergang des Unfalls muss noch geklärt werden. © Toni Lehder Der genaue Hergang des Unfalls muss noch geklärt werden.

Der unfallbeteiligte VW.

Der Unfall passierte auf dieser Kreuzung.

Uhyst. Auf der Bundesstraße 156 ist es am Montagmittag zu einem schweren Unfall bei Uhyst gekommen. An einer abbiegenden Hauptstraße prallte ein Motorrad mit voller Wucht gegen einen VW Passat. Dieser wurde durch die Wucht mehrere Meter bis an den Straßenrand geschleudert. Das Zweirad kam auf der gegenüberliegenden Seite zum Liegen.

Beide Fahrzeugführer mussten mit schwersten Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Über die Schwere der Verletzungen beim Kradfahrer liegen derzeit noch keine Informationen vor. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz bestätigte am Montagnachmittag das Unfallgeschehen, konnte aber keine näheren Angaben machen.

Der Unfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Es wird zu klären sein, wie schnell beide Fahrzeuge an der 90 Grad scharfen Kurve waren und was den schweren Unfall auslöste. Die Bundesstraße war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Die Bundesstraße war für zwei Stunden gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau in alle Richtungen. (szo)

zur Startseite