Motorrad hat neuen Besitzer Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zu Sonnabend ein Motorrad in Lommatzsch. Autoteile wechselten in Priestewitz ebenfalls den Besitzer.

© Symbolbild: dpa

Lommatzsch. Diebe nahmen in Lommatzsch ein BMW-Motorrad mit. Die unbekannten Täter stahlen in der Nacht zu vergangenem Sonnabend eine ordnungsgemäß abgestellte, gelbe BMW vom Typ F 650 GS. Der Zeitwert des Motorrads wurde mit 2 780 Euro beziffert.

In Priestewitz wurden teure Teile von einem Skoda Octavia abmontiert. Auf noch unbekannte Art und Weise wurde am Freitag in einen gesichert abgestellten Pkw Skoda Octavia eingebrochen. Die Täter stahlen aus dem Fahrzeug das integrierte Radio-/Navigationssystem. Zudem wurden die Scheinwerfereinheiten demontiert und entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizei auf rund 3 000 Euro. Die Ermittlungen laufen. (szo)

