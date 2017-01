Motorrad gestohlen, Auto gesucht

Hakenkreuz geschmiert Bautzen. Unbekannte haben in der Äußeren Lauenstraße in Bautzen ein Hakenkreuz an eine Hausfassade gesprüht. Die Straftat wurde der Polizei am Montagvormittag bekannt. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dem Hauseigentümer wurde aufgetragen, die Schmiererei zu entfernen, teilte die Polizei mit.

Handy entwendet Bautzen. Ein maskierter Mann soll am Montagabend in Bautzen einen 24-Jährigen im Bereich des Husarenhofs aufgefordert haben, ihm sein Handy zu übergeben. Der Unbekannte hatte offenbar noch zwei Komplizen bei sich, heißt es von der Polizei. Der 24-Jährige kam der Aufforderung nicht nach und rannte davon. Dabei verlor er jedoch sein Mobiltelefon. Einer der Tatverdächtigen nahm das Gerät an sich. Der Wert des Huawei wurde mit etwa 30 Euro beziffert. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Senior in hilfloser Lage Radeberg. Am Montagabend sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnhaus an der Ferdinand-Freiligrath-Straße in Radeberg ausgerückt. Die Nachbarin eines 85-Jährigen hatte die Retter gerufen, nachdem sie aus der Wohnung des Seniors laute Hilferufe gehört hatte. Die Feuerwehrleute öffneten die Wohnungstür und fanden den Mann in einer hilflosen Lage. Er war offenbar gestürzt und kam allein nicht mehr auf die Beine. In der Wohnung befand sich zudem die pflegebedürftige, bettlägerige Ehefrau des Rentners. Der Rettungsdienst versorgte den Mann, Angehörige werden sich weiter um das Ehepaar kümmern.

Motorrad gestohlen Bautzen. Aus einer Garage in der Bautzener Kirschallee ist ein Motorrad verschwunden. Der Diebstahl fiel am Montagnachmittag auf. Bei dem entwendeten Zweirad handelte es sich um eine Yamaha R 1, die auf das Kennzeichen BZ-GD 1 zugelassen war. Den Zeitwert des zwei Jahre alten Bikes schätzte der Eigentümer auf mehr als 14000 Euro. An der Garagentür entstand Schaden von rund 500 Euro. Die Fahndung nach der Yamaha läuft.

Auto vermisst Radeberg. Große Aufregung herrschte Montagabend gegen 22 Uhr am Radeberger Bahnhof bei einem 53-jährigen Mann. Er vermisste sein Auto und befürchtete das Schlimmste. Eine Polizeistreife unterstützte den Mann bei der Suche nach seinem Hyundai und entdeckte den Wagen wenige Hundert Meter entfernt in der Nähe des Bahnhofs. Der Mann hatte offenbar vergessen, wo er sein Auto geparkt hatte.

Weiterfahrt untersagt Weißenberg. Eine Streife der Autobahnpolizei hat Montagnachmittag bei Weißenberg die Weiterfahrt eines Sattelzuges untersagt. Bei einer Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz Am Wacheberg war den Polizisten aufgefallen, dass der tragende Rahmen des Aufliegers an mehreren Stellen gerissen war. Geladen hatte der Lkw rund acht Tonnen Waschmaschinen, die nun erst nach einer Reparatur des Sattelzuges ihr Ziel erreichen werden. Auf den Fernfahrer und die verantwortliche Spedition kommen Bußgeldanzeigen zu.