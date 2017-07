Motorrad gestohlen

Einbruchsversuche in zwei Autos gescheitert

Freital. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 2.30 Uhr und 4.30Uhr, in Freital versucht, in zwei Autos einzubrechen. Der Kriminelle schlug auf der Richard-Wagner-Straße die Seitenscheibe eines Renault Clio ein. An der Otto-Dix-Straße öffnete ein Unbekannter, vermutlich der gleiche Täter, gewaltsam einen VW Polo und durchsuchte das Fahrzeuginnere. Die Besitzerin des Polo war auf das Treiben aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt, ohne etwas zu stehlen, so die Polizei. (SZ)