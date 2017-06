Motorrad fährt in Gegenverkehr

Motorradfahrer schwer verletzt

Hohnstein. Am Montagabend ist ein Motorradfahrer (39) bei einem Verkehrsunfall auf der Wartenbergstraße schwer verletzt worden. Der Mann war mit einer Honda in Richtung Hocksteinschänke unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er ein Auto, verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Skoda Octavia (Fahrer 41) zusammen.

Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10000 Euro.