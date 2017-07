Motorrad bei Probefahrt gestohlen Ein Riesaer überlässt einem potenziellen Käufer seine Cross-Maschine. Der macht sich mit dem Fahrzeug aus dem Staub.

Diese Enduro Sherco SEF-R wollte ein Riesaer eigentlich verkaufen. Doch ein dreister Interessent ließ das Motorrad bei einer Probefahrt einfach mitgehen. © privat

Es beginnt harmlos. Auf die Verkaufsanzeige eines 29-jährigen Riesaers im Internet meldet sich am Mittwochabend ein Mann per Telefon. Er zeigt Interesse an dem blauen Geländemotorrad der Marke Sherco, das der Riesaer zum Verkauf anbietet. Man verabredet sich zu einem Besichtigungstermin in Gröba einen Tag später.

Wie abgemacht trifft der Interessent gegen 17.30 Uhr an der Kastanienstraße ein, um die Enduro anzuschauen. Verkäufer und Interessent kommen ins Gespräch, es wird gefachsimpelt. „Er hatte Ahnung“, erinnert sich der Riesaer, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, wie übel ihm sein Gegenüber gleich mitspielen würde. Nachdem der Riesaer das Motorrad vorgeführt hat, will der Fremde schließlich selbst ein Stück fahren. Doch statt lediglich einige Hundert Meter hin und wieder zurück fährt der Mann weiter, umkurvt das Rohrforschungszentrum, kommt die Rittergutstraße hervor, biegt auf die Lauchhammerstraße gen Hafen – und fährt davon.

Der Riesaer macht sich zu diesem Zeitpunkt noch keinen allzu großen Kopf. „Ich dachte mir: Der traut sich was“, erzählt er. Schließlich sei das Motorrad nicht angemeldet gewesen. Die Minuten verrinnen. Eine halbe Stunde lang hält der Verkäufer eine Rückkehr von Maschine und Fahrer noch für denkbar. „Bei so einem Motorrad muss man schon ein bisschen länger testen.“ Als der Fremde aber auch nach einer Dreiviertelstunde nicht wieder auftaucht, dämmert dem Riesaer, dass er wohl beklaut worden ist. Er informiert die Polizei.

„Ich war nicht misstrauisch“, sagt der Landmaschinenmechaniker rückblickend. Sein Gegenüber sei „ganz vernünftig gefahren“, habe zuvor auch vertrauenwürdig gewirkt. Offenbar ein fataler Fehleindruck. Die unterdrückte Nummer beim ersten Telefonat. Die Entschuldigung des Mannes beim Treffen in Gröba, dass er vorher nicht noch mal angerufen hat – im Nachhinein ergibt das für den Riesaer ein klares Bild: Der Klau war von Anfang an geplant.

Von seinem Gegenüber hat der Riesaer nichts in der Hand, nur eine Personenbeschreibung kann er abgeben: Schlank und etwa 1,80 Meter sei der Mann groß gewesen, mit dunkelblonden Haaren. Ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Jeanshose habe er angehabt. Am markantesten sein noch sein Helm gewesen, der Riesaer erinnert sich an ein Streifenmuster und die rote Farbe. Vom Dialekt her stamme der Mann „aus unserer Gegend“, so der Riesaer.

5 200 Euro – so viel wollte der Riesaer für sein Gefährt haben – sind nun womöglich futsch. Er habe das Motorrad verkaufen wollen, weil er keine Zeit mehr für Geländefahrten habe, erzählt der 29-Jährige. Schon im letzten Vierteljahr habe er das Hobby nicht mehr betrieben, deswegen sei das Fahrzeug auch abgemeldet gewesen. Technisch sei die 250-Kubikmeter-Maschine einwandfrei, die Kette neu, das Öl erst vor wenigen Tagen gewechselt. Auf dem Tacho der 2015 erstmals zugelassenen Maschine stehen gerade mal 2 000 Kilometer.

Trotz der üblen Nummer, die dem Riesaer widerfahren ist: Am Telefon wirkt er nicht übermäßig geknickt. „Klar ärgert es mich“, sagt er und klingt dann doch verdrossen. „Aber was soll man jetzt machen?“ Er hofft jetzt auf die Ermittlungen der Polizei. Auch privat wollen er und seine Freundin nach dem auffälligen Fahrzeug einen Suchaufruf im Internet starten.

Allein ist der Riesaer mit seinem Fall übrigens nicht: Im September vorigen Jahres war einem 41-jährigen Lommatzscher etwas Ähnliches mit einer Ducati passiert.

