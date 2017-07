Motorrad aus Garage gestohlen Als der Besitzer eines Aprilia-Motorrades am Sonnabend nach zwei Wochen wieder nach seinem Fahrzeug gucken wollte, war es weg.

Der Schreck saß tief. Als der Besitzer eines Aprilia-Motorrades am Sonnabend nach zwei Wochen wieder nach seinem Fahrzeug gucken wollte, war es weg. Es hatte in einer Garage auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heidenau gestanden, die zwischen dem 15. und 29. Juli aufgebrochen worden war. Die genaue Bezeichnung des Motorrades lautet Aprilia Tuono V4 Factory. Das gute Stück wurde erst im März zugelassen. Es hat noch einen Zeitwert von rund 16 000 Euro. (SZ)

