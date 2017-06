Motorrad aus Garage gestohlen Die Diebe hebelten am Wochenende Tore auf, um an ihre Beute zu gelangen.

In der Hauptstraße in Waldheim stahlen unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag ein Motorrad Kawasaki ZX750N und Motorradkleidung im Wert von rund 6 000 Euro. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten die Täter die Tore einer Garage auf und hinterließen dabei gut 200 Euro Sachschaden.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend gegen 20.30 Uhr und Sonntagfrüh gegen 8.30 Uhr.

