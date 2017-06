Motorenwerk für Nieskys Partnerstadt Daimler investiert 500 Millionen Euro in Jawor. Auch in Rothenburg bahnt sich eine große Investition an.

Dr. Andreas Schenkel ist als Geschäftsführer der neugegründeten Gesellschaft „Mercedes-Benz Manufacturing Poland“ ein Hoffnungsträger für Jawor. © Daimler AG

Die Reise ins polnische Jawor vor wenigen Tagen hat Frank Mrusek nachhaltig beeindruckt. Nieskys Partnergemeinde Jawor lud den Stellvertreter der Oberbürgermeisterin zu einer besonderen Grundsteinlegung ein. Denn der deutsche Automobilbauer Daimler lässt 70 Kilometer westlich von Breslau seinen Ankündigungen Taten folgen. Er investiert 500 Millionen Euro in ein neues Motorenwerk. Hunderte Arbeitsplätze sollen dort in einer Sonderwirtschaftszone entstehen. Für die Kleinstadt mit ihren etwas mehr als 20000 Einwohner ist das ein Glücksfall.

Das Fest anlässlich der Grundsteinlegung in Jawor hat Frank Mrusek nachdenklich gestimmt. „Feiern wir in zwei Jahren auch in Rothenburg ein Fest?“, fragt er. Denn nicht nur an der Wütenden Neiße, einem Nebenfluss der Kaczawa (Katzbach), will ein Automobilbauer investieren. Auch in Nieskys Nachbargemeinde Rothenburg gibt es vielversprechende Pläne. Die Delon Automotive GmbH plant auf dem ehemaligen Rothenburger Flugplatz ein Werk für Elektroautos. 1000 Arbeitsplätze sollen dank des deutsch-chinesischen Joint Ventures neu entstehen. Heute entscheidet der Görlitzer Kreistag über einen Grundstücksverkauf an den chinesischen Investor.

Nach dem Bekanntwerden der Pläne im Mai sind Zweifel an dem Vorhaben laut geworden. Doch die Chinesen scheinen entschlossen, Ankündigungen Taten folgen zu lassen. Ähnlich wie Daimler in Jawor. Das Werk dort soll 2019 fertig sein und könnte wohl 2020 mit der Produktion beginnen. Noch hat man sich das auf dem Fest zur Grundsteinlegung wohl kaum vorstellen können. Denn laut Mrusek müssen in der polnischen Partnergemeinde erst noch Voraussetzungen wie ein Autobahnzubringer entstehen. Doch dass der kommt, daran gibt es in Jawor kaum Zweifel.

Die Investition von Daimler in Polen kann durchaus als gutes Zeichen auch für Rothenburg und die gesamte Region an der Neiße gewertet werden. Schon jetzt ist die für Automobilhersteller reizvoll. Schließlich sind in einem Umkreis von 250 Kilometern gleich mehrere namhafte Hersteller vertreten. Von VW, Porsche und BMW in Sachsen, über Skoda in Tschechischen bis hin zu bisher Kia und Fiat in Polen. Daimler selbst hat zwar kein komplettes Autowerk, will aber in Kamenz sein Werk für Batterien ausbauen und investiert zugleich in besagtes neues Motorenwerk in Jawor. Dort sollen Vierzylindermotoren gefertigt werden.

Die neuen polnischen Mitarbeiter will das Unternehmen an seinen Standorten Stuttgart-Untertürkheim und im thüringischen Kölleda ausbilden. Außerdem sollen deutsche Mitarbeiter auch Einsätze vor Ort machen. Jawor, das bis 1945 Jauer hieß, hat trotz kleinerer Metallbaubetriebe keine große Industrietradition. Überregional ist die polnische Kleinstadt vor allen Dingen für die imposante evangelische Friedenskirche „Zum Heiligen Geist“ bekannt. Der 1654 errichtete Fachwerkbau befindet sich seit dem Jahr 2001 auf der Welterbe-Liste der Unesco. Das dürfte dem neuen Motorenwerk vergönnt bleiben. Dass es dennoch ein Aushängeschild und Wirtschaftsmotor für die kleine Kommune wird, darauf hofft ganz sicher nicht nur Jawors Bürgermeister Emilian Bera.

Der junge Mann leitet die Geschicke der Gemeinde seit Dezember 2014, ist also beinahe zeitgleich mit Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann in Amt und Würden gekommen. Beide haben sich bereits im Frühjahr 2016 getroffen und über eine engere Zusammenarbeit gesprochen. Damals haben vor allen Dingen touristische Fragen im Mittelpunkt gestanden. Um gemeinsame Fördermittelanträge anzuschieben, heißt es damals, fehlen beiden Seiten die notwendigen Eigenmittel. Jawor scheint nun auf einem guten Weg, dass sich das ändern könnte. Und auch Nieskys Kämmerer Steffen Kluske blickt mittlerweile optimistischer in die Zukunft als noch vor einem Jahr. Er rechnet im Haushaltsplanentwurf 2017 mit 600000 Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen.

Grund für Zuversicht gibt es auch in Rothenburg. Denn wie Landkreis-Sprecherin Marina Michel mitteilt, hat der Zweckverband einem möglichen Verkauf von Flächen auf dem Flugplatz Rothenburg zugestimmt: „Und damit den Weg für weitere Verhandlungen mit einem chinesischen Investor frei gemacht.“

zur Startseite