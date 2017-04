Motorenfirma bekommt Besuch

Der Schlottwitzer Elektromotorenhersteller Binova bekommt am Montag Besuch. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Bündnis 90/Grüne), der auch verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, wird das Unternehmen auf seiner Elektromobiltour 2017 besuchen. Kühn wird sich über die wirtschaftlichen Potenziale der Elektromobilität informieren. „Um in Sachsen Arbeitsplätze in der Automobil- und Zulieferindustrie zu sichern, muss die Elektromobilität aus der Nische geholt werden“, sagt Kühn. „Dabei geht es nicht nur darum, den Verbrennungsmotor in Autos durch einen Elektromotor zu ersetzen. Die Elektromobilität bietet Chancen für eine klimafreundliche Mobilität.“

Im April will der Politiker drei Firmen besuchen. Das Schlottwitzer Unternehmen Binova macht den Anfang. Die Firma hat mit Binova Flow den weltweit ersten getriebelosen E-Bike-Direktantrieb entwickelt. Der elektrische Scheibenläufermotor sei seit seiner Weltpremiere 2014 gründlich weiterentwickelt worden, teilt Kühn mit. Der Motor biete eine kraftvolle, für Fahrradfahrer sanft geregelte Unterstützung der Tretbewegung und verfügt über zwei integrierte Freiläufe – was das Fahrradfahren noch natürlicher macht. (SZ/mb)

