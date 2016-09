Motorbootrennen abgesagt Der Zweckverband Talsperre Kriebstein hat wieder Verluste gemacht. Erst in zwei Jahren geht es mit den Rennen weiter.

© André Braun (Archiv)

Im kommenden Jahr wird es kein Motorbootrennen auf der Talsperre Kriebstein geben. Diese Entscheidung haben die Mitglieder des Zweckverbandes Talsperre Kriebstein getroffen. Die Zahl der Besucher des Rennens in diesem Jahr lag mit 3 700 zwar deutlich höher. Aber das reichte nicht aus, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Trotz des größeren Zuspruches wurden die Erwartungen nicht erfüllt. Das Ergebnis liege wieder in der Verlustzone, teilte Geschäftsführer Thomas Caro mit. Die Verbandsversammlung habe deshalb entschieden, die Bewerbung für 2017 zurückzuziehen. Auch die nicht kalkulierbaren Auswirkungen des Straßenbaus in Kriebstein im kommenden Jahr seien in die Entscheidung mit eingeflossen.

Ab 2018 soll das Motorbootrennen alle zwei Jahre stattfinden. Der Renntermin soll künftig so angesetzt werden, dass er vor oder nach der Spielzeit auf der Seebühne liegt. (DA)

