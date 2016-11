Motor und Propeller vom Flugzeug abgebaut Flugschule wurde Opfer eines Einbruchs. Die Täter suchten gezielt nach Technik.

Fluglehrer Jan Meißner am roten Doppeldecker– einen berühmten Flugzeug, das sogar in einem eigenen Kinderbuch verewigt ist. Die Maschine wurde zum Glück nicht beschädigt. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Jan Meißner ist am Boden. Allerdings nicht, weil der Pilot gerade gelandet ist. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in seinen Hangar auf dem Flugplatz eingebrochen. Dazu hatten sie das Tor brachial aufgehebelt und sich anschließend an mindestens vier Flugzeugen zu schaffen gemacht. An einem Ultraleichtflugzeug C 42 wurde der Motor sowie der Propeller abgebaut und gestohlen. „Es ist ein modernes Ultraleichtflugzeug, der Motor ist in rund 80 Prozent der derzeit zugelassenen Flieger eingebaut“, erklärt Jan Meißner. Er vermutet deshalb einen gezielten Auftragsdiebstahl. Auch an anderen Flugzeugen wurde Schaden gemacht. Headsets wurden gestohlen. Eine konkrete Schadenaufstellung steht nun noch aus. Dennoch ist derzeit von einem Schaden von mindestens 30 000 Euro auszugehen.

Für Jan Meißner, Inhaber der Flugschule Born-2-fly, ein herber Schlag. Jedes Jahr werden 15 Flugschüler bei ihm ausgebildet. Das sind Leute, die das Fliegen mit Ultraleichtflugzeugen mit zwei Sitzen oder in der viersitzigen Eco-Klasse lernen. 60 bis 100 Stunden Theorie müssen sie dafür absolvieren, und 30 Stunden Praxis. Für die Streckenflugerfahrung gibt’s sogar einen Ausflug über die Alpen an den Gardasee.

