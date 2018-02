Moschee-Bomber gesteht Anschläge Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum in Dresden überschatteten die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit 2016. Der Täter gesteht, aber sein Motiv bleibt unklar.

Der mutmaßliche Moschee-Bomber Nino K brach sein Schweigen. © Paul Sander

Dresden. Im Prozess um die Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum (ICC) Ende September 2016 in Dresden hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages am Landgericht gab Nino K. am Montag zu, vor der Fatih Camii Moschee selbstgebaute Rohrbomben in einem Eimer mit brennbaren Stoffen und Flüssigkeit neben der Haustür abgestellt und mittels Zeitschaltuhr gezündet zu haben. „Ich hatte nie vor, Menschen zu verletzen oder gar in die Gefahr des Todes zu bringen“, bestritt der 31-Jährige den Vorwurf des Mordversuchs. Es sollte einen Feuerball und einen lauten Knall geben. „Ich wollte nur ein Zeichen setzen.“

Was genau der Angeklagte damit meinte, ließ er offen und auch keine Nachfragen zu seiner 15-minütigen Erklärung zu. Der Belüftungsmonteur war bereits bei Pegida als Redner in Erscheinung getreten und soll sich laut Anklage in diesem Umfeld auch radikalisiert haben. K. habe kein Licht gesehen und sei davon ausgegangen, dass sich keine Menschen in dem Moscheegebäude befanden. Als er später hörte, dass die Familie des Imams da war, sei er schockiert gewesen. „Ich möchte deutlich sagen, dass ich die Tat bereue.“

Der 31-Jährige will den Sprengsatz noch aus „Angst vor der eigenen Courage“ entschärft und dann in Sichtweite gewartet haben, bis er zündete. „Wenn Jemand gekommen wäre, wäre ich hingelaufen und hätte gewarnt“, betonte Nino K., der seit über einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt. Er habe ausreichend Zeit zum Nachdenken gehabt. „Ich würde so etwas nicht wieder tun.“ Auch hinsichtlich der Attacke auf das Kongresszentrum bekannte er sich im Sinne der Anklage schuldig, ohne allerdings Details zu nennen.

Die beiden Anschläge wenige Tage vor den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden hatten bundesweit Entsetzen ausgelöst. Es entstand Sachschaden, der Imam und seine Familie kamen mit dem Schrecken davon. Auf die Spur des Angeklagten hatten die Ermittler letztlich DNA-Spuren geführt. Die Generalstaatsanwaltschaft nennt Ärger über die Flüchtlingspolitik und Hass auf Ausländer, vor allem solche muslimischem Glaubens, als Motiv. Der 31-Jährige sagte dazu nichts. (szo/dpa)

