Mortelbach-Projekt wird vorgestellt Der Mortelbach in Grünlichtenberg soll ein Musterbeispiel für integrierte Planungen in Sachsen werden.

Der Mortelbach in Grünlichtenberg soll ein Musterbeispiel für integrierte Planungen in Sachsen werden. © Archiv/Dietmar Thomas

Der Mortelbach in Grünlichtenberg soll ein Musterbeispiel für integrierte Planungen in Sachsen werden. Im Rahmen einer Sitzung des Ortschaftsrates Grünlichtenberg am 8. März um 19 Uhr in der Grundschulewerden die Ziele und der aktuelle Stand der Planungen erläutert. Fragen können gestellt, Anregungen eingebracht und das Projekt mit den Planern und Behördenvertretern diskutiert werden. Alle interessierten Anwohner sind dazu in die Räume an der Mittleres Dorfstraße 7 eingeladen.

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen (LfULG) beauftragte im Herbst 2016 das Planungsbüro Stowasserplan aus Radebeul mit einer Planung für den Mortelbach im Gebiet von Grünlichtenberg. In diesem Entwicklungskonzept sollen Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und -unterhaltung erarbeitet werden, die Hochwasserschutz und Ökologie miteinander verbinden. Die Interessen von Anliegern und Gewässerbenutzern sind dabei von zentraler Bedeutung. (DA/fk)

zur Startseite