Morscher Baum stürzt auf Mann Ein Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes ist am Neißeufer tätig gewesen, als das Unglück passierte. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden.

Ein Rettungshubschrauber hat den Mann in eine Fachklinik geflogen. © Uwe Soeder

Aufgrund eines Arbeitsunfalls am Neißeufer ist am Montagmittag bei Ludwigsdorf ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Einem 35-jährigen Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes war auf der Neißetalstraße in Ludwigsdorf ein umkippender, morscher Baum auf den Kopf gefallen. „Der Helm des Mannes verhinderte noch Schlimmeres“, so der Polizeisprecher. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in eine Fachklinik. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

