Morsche Medinger Brücke kommt weg Seit dem Hochwasser 2013 muss hier dringend etwas passieren. Aber nicht nur an der Brücke am Eichenweg.

Die Brücke am Eichenweg im Ottendorfer Ortsteil Medingen hat durch das Hochwasser 2013 schwere Schäden davon getragen. Nun soll ein Ersatzneubau kommen. © Thorsten Eckert

Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla packt weiter an und beseitigt Schritt für Schritt die Schäden, die das Hochwasser im Jahr 2013 hinterlassen hat. Insgesamt stehen auf der Vorhabensliste 21 Einzelmaßnahmen. Das Geld für diese Projekte stellt der Freistaat aus seinem Hochwasserschadenbeseitigungsprogramm zur Verfügung.

Nun sollen endlich auch die geschädigten Brücken in Angriff genommen werden. Beginnen möchte die Verwaltung mit der Brücke am Eichenweg, die in der Ortschaft Medingen über die Große Röder führt. Dass hier Handlungsbedarf besteht, ist bei genauerem Hinschauen sofort erkennbar. Rost hat die Brücke an vielen Stellen befallen und überall blättert die Farbe ab. Einen vertrauenserweckenden Eindruck macht die Überquerung nicht mehr. Deshalb soll auch ein Ersatzneubau her. Anfang September schrieb die Verwaltung die Baumaßnahme aus, am Montag fällte der Gemeinderat eine Entscheidung: Für rund 208 000 Euro soll eine Firma aus Dippoldiswalde den Ersatzneubau errichten. Finanzielle Mittel, die von der Gemeinde Ottendorf natürlich erst mal auf den Tisch gelegt werden müssen. Im Anschluss kann sich Ottendorf-Okrilla aber das Geld beim Land in voller Höhe wieder zurückholen. Nach Angaben von Bauamtsleiter Andreas Jäpel sollen die Arbeiten noch in diesem Monat beginnen und Ende April des kommenden Jahres beendet sein.

Gut im Zeitplan

Die Brücke am Eichenweg ist nicht das erste größere Projekt, das die Verwaltung in diesem Jahr angepackt hat, um bei der Beseitigung der Hochwasserschäden voranzukommen. Bereits im Juli hat die Gemeinde eine Löbauer Firma mit der Sanierung der Wehranlage im Schlosspark Hermsdorf beauftragt. Gleichzeitig erfolgte der Ersatzneubau der Fischaufstiegsanlage. Die Kosten für beide Maßnahmen beliefen sich auf rund 453 000 Euro.

Grundsätzlich liege die Gemeinde bei der Beseitigung der Flutschäden gut im Zeitplan, erklärte Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) im Juli gegenüber der SZ. Alle Maßnahmen seien der Reihe nach in Bearbeitung gegangen, mit den kleineren Projekten sei die Gemeinde mittlerweile fertig. So haben Bauleute beispielsweise im vergangenen Jahr das Flussbett der Orla in Ottendorf auf Vordermann gebracht. Dabei wurden mit dem Wasser angespültes Geröll, Holz und anderes Treibgut beseitigt. Zusätzlich hat man die Wege im Hermsdorfer Schlosspark wieder hergerichtet und im Sommer waren einige von der Flut und vom Starkregen in Mitleidenschaft gezogene Straßen saniert worden.

Einzig die Sanierung der Brücken stand bisher immer noch auf der Agenda der Gemeinde. Doch auch diese werden nun in Angriff genommen, beginnend mit Brücke am Eichenweg. Anschließend fehlen noch die Querungen an der Diensdorfer Straße, an der Teichstraße, am Dammweg und am Mühlenweg.

