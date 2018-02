Morsche Bäume müssen weichen Noch bis Ende Februar darf in der Stadt gefällt werden. Das nutzen nicht nur Investoren, um Baufelder zu räumen. Dabei geht es auch um die Sicherheit.

Am Sportplatz an der Bünaustraße hat die Stadt Bäume fällen lassen. Dafür hatte sie einen guten Grund. © Christian Juppe

Bei Passanten ist der Ärger ganz schnell ganz groß. Warum fällen die hier die Bäume? Die sind doch schön. Warum müssen die jetzt weg? Überall in der Stadt sind derzeit Arbeiter unterwegs. Noch bis Ende Februar dürfen Gewächse, Sträucher, Wildwuchs und auch Bäume entfernt werden. Danach beginnt die Nistzeit. Zum Schutz der Tiere dürfen dann nur noch in Ausnahmefällen Bäume verschwinden. Stadt und private Investoren nutzen die Fällsaison.

So auch in Löbtau. An der Bünaustraße auf dem Gelände des Sportplatzes und des Kindergartens waren die Arbeiter unterwegs. Das verwundert auch Anwohner Florian Pietsch. Er hat sich an die Sächsische Zeitung gewandt. Verstehen kann er den Einsatz nicht. „Die Bäume hatten selbst den letzten Stürmen standgehalten. Nun fehlt der Schatten für die Kinder und Sportler“, schreibt er. Der Kita-Eigenbetrieb und das Schulverwaltungsamt bestätigen den Eingriff auf der Anlage.

Demnach mussten die Arbeiter 18 Gehölze entfernen. Die seien teilweise morsch gewesen und mussten aufgrund von Umsturzgefahr entfernt werden, teilt eine Stadtsprecherin mit. Andere Bäume hatten mit ihren Wurzeln die Laufbahn beschädigt. Schlechte Voraussetzungen für den Sportunterricht.

Im Internet haben die Mitarbeiter im Amt für Stadtgrün aufgelistet, an welchen Stellen die Stadt Bäume fällen lässt. Dabei wird auch der Grund dafür angegeben. Das kann Pilzbefall, ein morscher Stamm oder Schrägstand an der Straße sein. Eine Liste über private Fällungen gibt es nicht. In beiden Fällen sorgen die Mitarbeiter jedoch dafür, dass neue Bäume gepflanzt werden. Nicht nur private Investoren müssen sich um Ersatzpflanzungen kümmern. Nicht immer kann dies an gleicher Stelle passieren. Mitunter profitieren Grundstücke in anderen Stadtteilen vom neuen Grün.

An der Bünaustraße sollen bald neue Bäume wachsen. Im Frühjahr schon rücken die Arbeiter erneut an. In Abstimmung mit der Kita wollen sich die Planer bis dahin auf eine Baumart festlegen.

