Moritzburgerin zeigt Flagge auf Hawaii Triathletin Romy Stotz hat sich beim Ironman dem wichtigsten Wettkampf ihrer Karriere gestellt. Doch das Glück ließ sie im Stich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hawaii-Debüt: Amateursportlerin Romy Stotz trat beim Ironman neben 106 anderen Athletinnen ihrer Altersklasse 40 bis 45 Jahre an. Mit der vom Bürgermeister ausgeborgten Moritzburg Fahne feuerten Mutti Heidrun und Vati Günther Kurzreuter ihre Tochter am Streckenrand an. © privat Hawaii-Debüt: Amateursportlerin Romy Stotz trat beim Ironman neben 106 anderen Athletinnen ihrer Altersklasse 40 bis 45 Jahre an. Mit der vom Bürgermeister ausgeborgten Moritzburg Fahne feuerten Mutti Heidrun und Vati Günther Kurzreuter ihre Tochter am Streckenrand an.

Romy Stotz auf der Laufstrecke: Für diesen weltweit bedeutendsten Triathlon qualifizieren sich nur die Härtesten.

Nachmittagshitze auf Hawaii. Romy Stotz ist auf den letzten Metern der 180 Radkilometer und traut ihren Augen kaum. Am Streckenrand des Ironmans erblickt die Triathletin ihre jubelnden Eltern mit einer Überraschung. Sie schwenken tatsächlich die Moritzburger Fahne. Von Bürgermeister Jörg Hänisch persönlich ausgeliehen. Für Romy Stotz ist es der bewegendste Moment des Wettkampfs. Er gibt ihr Kraft für die letzte der drei Disziplinen: den Marathon über 42,2 Kilometer.

Dieser Ironman auf Hawaii ist der Höhepunkt ihrer siebenjährigen Triathletenkarriere. Hier treten die weltweit besten Profis und Amateure der Altersklasse an. Ein Traum erfüllt sich der Moritzburgerin. Doch gleich zu Beginn lässt das Glück sie im Stich. Bei der ersten Disziplin, den 3,8 Kilometer Schwimmen, verliert sie ihre Uhr und damit ihren wichtigsten Assistenten beim Einteilen von Zeit und Energie. Aller 20 Minuten muss sie etwas essen. Zudem kontrolliert sie mithilfe des Geräts auch ihren Puls beim Laufen und die Kraft, die beim Radfahren auf die Pedale muss.

Sich einfach eine andere Uhr geben zu lassen, untersagt die Wettkampfordnung. „Hilfe von außen ist verboten“, erzählt Romy Stotz. Nur eines kann sie tun: Ihren Freund am Streckenrand bitten, ihr die Uhrzeit zuzurufen. Er ist selbst Hobby-Triathlet und neben ihren Eltern mitgereist, um sie auf Hawaii zu unterstützen. Als sie hört, wie spät es bereits ist, weiß sie Bescheid. Sie ist deutlich langsamer als sonst. „Im Kopf spukt es: Dein Ziel erreichst du nicht mehr“, schildert sie den Augenblick.

Das Ziel, unter die Top 10 ihrer Altersklasse 40 bis 45 zu kommen. 107 Ladys sind in dieser Kategorie gestartet. Und die Moritzburgerin hatte sich top vorbereitet gefühlt. Unter diesen Umständen nun einfach aufhören? „Nee!“, so die 42-Jährige. „Dann müssten sie mich schon von der Straße kehren.“

Romy Stotz ist hart im Nehmen, sehr hart sogar. Als sie sich im September vergangenen Jahres bei einem Wettkampf in Südwales für den Ironman qualifizierte, hatte sie es mit anderthalb Meter hohen Wellen zu tun. Viermal übergab sie sich beim Schwimmen. Aus dem eisig kalten Wasser stieg sie frierend aufs Rad und meisterte auch den Marathon. Doch direkt hinterm Ziel brach sie zusammen, musste medizinisch versorgt werden. Derart an die körperlichen Grenzen zu gehen, findet sie aber normal. „Es ist ein Zeichen, dass man alles gegeben hat“, sagt sie. „Im Sport bin ich unglaublich ehrgeizig.“

Dieses Jahr hatte sie der Erfolg bisher kräftig verwöhnt. Auch den Schlosstriathlon vor ihrer Haustür gewann sie haushoch in der Kategorie Frauen. Dort hatte sie ihre Uhr erst nach dem Schwimmen angelegt, so, wie sie es eigentlich immer handhabt. Nur auf Hawaii hatte sie Romy Stotz schon im Wasser dran. „Weil es dann schneller geht mit dem Wechsel der drei Sportdisziplinen“, kalkulierte sie. Was sie nicht für möglich gehalten hätte: Dass das eigens dafür konstruierte Gerät im Getümmel der über 400 gleichzeitig startenden Athletinnen vom Handgelenk abgeschlagen werden kann.

50 Prozent des Triathlons hängen bei ihr vom Körper ab, sagt die Frau, die hauptberuflich als Friseurin in einem Dresdner Salon arbeitet. Der Rest sei eine rein mentale Sache. Und der Kopf bremste sie durch die – Zitat – „kleine Katastrophe“ mit der Uhr im gesamten Wettkampf kräftig aus. Keine übermäßigen Probleme bereiteten ihr überraschenderweise die pralle Sonne bei 35 Grad Celsius und der Wind. Auch ihr Darm, der sonst öfter mal zwischendurch rebelliert, spielte bestens mit. „Wirklich zermarternd ist nur die schnurgerade Laufstrecke zwischen Lavafeldern“, sagt Romy Stotz. „Man sieht tausend Athleten vor sich und kommt seinem eigentlichen Ziel nicht näher.“

Nach 11 Stunden 23 erreicht sie es endlich an diesem unseligen 8. Oktober. Es ist schon dunkel. „Ich habe nicht mal meine Arme nach oben gerissen“, erinnert sie sich. Platz 48 – sie war einfach nur enttäuscht von ihrer Leistung. „Das ist mindestens eine Stunde schneller zu schaffen“, analysiert sie selbstkritisch. Umso mehr irritierten sie die Reaktionen. „Meine Eltern sind geplatzt vor Stolz“, erzählt sie.

Freunde und Bekannte aus Deutschland schickten Glückwünsche, zollten Hochachtung. „Das hörte gar nicht auf“, sagt sie kopfschüttelnd. „Und ich dachte: Elfeinhalb Stunden, wie kann man darauf stolz sein!?“ Bis jetzt, einen Monat nach dem Ironman, wird sie noch darauf angesprochen. Durchweg positiv.

Mit dem jetzigen Abstand hat Romy Stotz bereits beschlossen: In zwei Jahren möchte sie es noch einmal auf Hawaii versuchen. Immerhin weiß sie nun genau, was sie erwartet. Zuvor muss sie sich jedoch erneut qualifizieren. Und dann sparen. Denn allein die Startgebühr beträgt 900 Euro. Und die Preise vor Ort sind horrend. Aber nachdem sie mit ihrem Freund noch einige Tage Urlaub im Aloha-Staat drangehängt hat, kann sie nur schwärmen: „Ich bin ganz verliebt in diese Inseln.“

zur Startseite