Moritzburger Hengsttage Für die mitteldeutsche Körung des Sächsisch-Thüringischen Schweren Warmbluts wurden 21 Junghengste ausgewählt.

Blick ins Sächsische Landgestüt Moritzburg. © Archiv/ Jürgen Lösel

Moritzburg. Den Abschluss der Zuchtsaison der Schweren-Warmblut-Züchter bildet auch in diesem Jahr wieder die Körung der Rasse Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut in Moritzburg. Am ersten Adventswochenende wird allen Fans dieser Rasse ein abwechslungsreiches Programm rund um die besonderen Pferde geboten.

Den Auftakt macht am Freitagmittag der schon zur Tradition gewordene Züchterstammtisch. Nach dem Messen und Identifizieren der 21 zur Körung zugelassenen Junghengste stehen am Nachmittag die ersten Präsentationen mit der Pflastermusterung und dem Freilaufen auf dem Zeitplan. Am Abend lädt der Pferdezuchtverband zum Züchterabend ein, der in Adams Gasthof stattfindet.

Am Sonnabend stehen das Longieren der Junghengste und im Anschluss ein interessantes Schauprogramm im Mittelpunkt. Zwar ist noch nicht bekannt, welche vierbeinigen Stars diesmal dabei sein werden, aber mit den aktuellen Bundeschampions Tara und Veritabel sowie dem Weltmeister der Jungen Fahrpferde Enfado P stehen sicher einige Kandidaten auf der Wunschliste des Zuchtverbandes. (SZ)

