Moritzburger Apfel ist Obstsorte des Jahres

© dpa

Pink Lady, Granny Smith – sächsisch klingen die Namen der meisten Äpfel in den Supermarkt-Regalen nicht gerade. Viele regionale Sorten sind akut gefährdet. Dabei seien sie ebenso Kulturgut wie Bauwerke, Lieder und Bräuche, meint der Sächsische Pomologen-Verein. Dessen Ziel ist die Erhaltung regionaler und seltener Obstsorten. Seit drei Jahren wird deshalb die Obstsorte des Jahres gewählt, in Dresden angebaut und in sächsischen Baumschulen gezüchtet. 2017 hat die Moritzburger Apfelart Maibiers Parmäne den Titel geholt.

Sie wurde vor 1860 in Moritzburg in einem Privatgarten gefunden und hat sich bis heute in der Umgebung von Dresden aufgrund ihrer guten Eigenschaften erhalten. Am Freitag wurde sie im Naturraum Hellerau an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Heideweg gepflanzt. Das Areal gehört der Stadt und wurde erst vor Kurzem mit der Pflanzung von 50 Jungbäumen belebt. Künftig soll es eine Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Hellerau und der Natur- und Umweltschule geben. (SZ/sag)

zur Startseite