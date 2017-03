Moritzburg überprüft Heizzeiten Die Gemeinde hat 2016 reichlich 9 000 Euro an Heizkosten für kommunale Gebäude gespart. Dank eines neuen Energiemanagements.

Moritzburgs Energiemanager Jens Kaltschmidt bei der monatlichen Datenerfassung – er liest die Wärmemenge ab – an der kombinierten Hackschnitzel-Gasheizung der Kurfürst-Moritz-Schule in Boxdorf. © Norbert Millauer

Normalerweise haben kleinere Gemeinden wie Moritzburg kaum Gelegenheit, in ihren kommunalen Gebäuden gezielt Energiefresser aufzuspüren. Oder zu schauen, wie sich Wärme, Licht, Strom, Luft und Wasser am wirtschaftlichsten einsetzen lassen. Deshalb war Bürgermeister Jörg Hänisch sofort angetan, als er im Jahr 2014 bei der Sächsischen Energieagentur GmbH (Saena) erfuhr, dass es dafür durchaus Möglichkeiten gibt – samt Beratung und Fördermitteln.

Zumal in der Gemeinde gerade das Sachgebiet Technische Dienste neu gegründet worden war, wo neben Grünflächenpflege und Winterdienst auch die Energielieferverträge und das gesamte Bewirtschaften der kommunalen Liegenschaften eingebunden sind.

Weil auch die Moritzburger Geld sparen und die Umwelt schonen wollen, soll durch das Sachgebiet geprüft werden, wie sich der Energieverbrauch bei kommunalen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen steuern lässt. Mit Jens Kaltschmidt – er ist gelernter BMSR-Techniker – hat die Gemeinde einen Fachmann als Sachgebietsleiter, bei dem die Aufgaben zusammenlaufen. Das Förderprojekt kommunales Energiemanagement kann beantragt werden, die Kooperation mit der Saena wird vereinbart. Im Herbst 2015 startet das Vorhaben.

Alles freiwillig und zusätzlich. Schließlich gehört es eher nicht zu den Aufgaben einer Verwaltung, zu beurteilen, wie effizient eine Heizung arbeitet. Oder zu prüfen, ob und wann eine Nachtabsenkung nötig ist oder wie es um die Vorlauftemperatur der Heizung steht.

Schnell ist den Moritzburgern klar, dass das Hauptsparpotenzial bei der Wärmeversorgung liegt. Jens Kaltschmidt schaut sich die drei Moritzburger Schulen ebenso intensiv an wie die drei Turnhallen und den Lindengarten, auch das Rathaus selbst, das Dorfgemeinschaftshaus Steinbach, die Gerätehäuser Steinbach und Friedewald. Wobei sich zeigt: In diesen großen kommunalen Häusern kann vieles ohne oder mit geringer Investition gerichtet werden.

Wenn der Unterricht 14 Uhr zu Ende ist, weshalb soll die Heizung dann bis 16 Uhr laufen? Oder in den Ferien, wenn die Räume gar nicht belegt sind?

Die Heizungen auf die tatsächlichen Nutzungszeiten einzustellen, macht sich ebenso notwendig wie die Brennstoff-Lieferverträge zu überprüfen. Wobei sich zeigt, dass die Verträge weitgehend in Ordnung sind, sagt Jens Kaltschmidt.

Um noch effektiver arbeiten zu können, qualifiziert er sich zum Energiemanager und -techniker – mit Unterstützung von Umweltministerium und Energieagentur. Außerdem steht der Gemeinde bis Ende 2017 ein sogenannter Energiecoach als Berater zur Seite, das Dresdner Ingenieurbüro Hoffmann. Für spezielle Fragen im Bereich Heizung, Wasser, Lüftungsanlagen und Elektro, bei Installationsrichtlinien und gesetzlichen Vorgaben. Die Saena fördert den Energiercoach zu 80 Prozent.

Auf diese Weise hat die Gemeinde 2016 reichlich 9 000 Euro an Energiekosten und damit öffentliches Geld gespart. Hauptsächlich durch verbesserte Heizungseinstellung und das Anpassen an die Nutzungszeiten, sagt Jens Kaltschmidt.

Hinter dem Ergebnis steckt jede Menge Kleinarbeit. So funktioniert die Hackschnitzel-Gasheizung in der Boxdorfer Schule nun endlich störungsfrei. In der Turnhalle Moritzburg wird die zweite Heiztherme in der Sommersaison abgeschaltet. Und die Heizzeiten sind oder werden weitgehend an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Wie in der Turnhalle Boxdorf. Dort soll es bald sogar möglich sein, die Heizung von zentraler Stelle, vom Bauamt aus, über Internet zu steuern. Dank Breitbandausbau und VDSL-Anschluss. Das wird jetzt gerade vorbereitet. In der Grundschule Reichenberg gibt es eine solche Steuerung für die Heizung bereits.

Das alles gilt für rein kommunal genutzte Liegenschaften, betont der Bürgermeister. Wobei die Gemeinde nicht nur auf die Technik schaut. Sondern auch auf Mitarbeiter und andere Nutzer. Im Rathaus fand dazu kürzlich eine Veranstaltung statt. Eine Dienstanweisung gibt als Zimmertemperatur maximal 20 Grad vor. Wir wollen eine Mischung von Einsparen und Wohlbefinden erreichen, sagt Jörg Hänisch. Auch das richtige Lüften gehört dazu. Gerade laufen in der Verwaltung vier Geräte, die den Kohlendioxidgehalt der Raumluft messen. Sie bestätigen, dass es ratsam ist, alle halbe Stunde zu lüften.

Demnächst will die Gemeinde auf die Kindergärten zugehen, die sich alle in freier Trägerschaft befinden. Wir zahlen dort die Sachkosten und wollen sehen, was sich auch in diesen Einrichtungen durchs Energiemanagement erreichen lässt, sagt der Bürgermeister.

