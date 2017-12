Moritzburg macht Dampf Vor zwei Jahren fanden in den Ortsteilen Workshops statt, um ein Ortsentwicklungskonzept anzuschieben. Danach war Ruhe. Auch weil das Geld fehlte.

Die Großgemeinde hat viele Stärken: Lößnitzdackel, Schloss, Gestüt und die Kulturlandschaft locken Touristen an. Die Gemeinde ist ein beliebter Wohnort. Es gibt Gewerbe – alt eingesessenes und neu angesiedeltes. In den vergangenen Jahren wurde viel in die Infrastruktur investiert. Anderes blieb bisher auf der Strecke. Wie soll sich der Ort weiter entwickeln? © SZ-Archiv/Norbert Millauer

Moritzburg. Was muss getan werden, damit sich die Großgemeinde in den nächsten Jahren so entwickelt, wie sich das die Einwohner wünschen? In einer Ortsentwicklungskonzeption sollen notwendige Projekte und Maßnahmen aufgeschrieben und vom Gemeinderat beschlossen werden. Den Auftrag für das Erarbeiten der Konzeption haben die Moritzburger Räte am Montagabend in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr vergeben. Sechs Firmen waren von der Verwaltung aufgefordert worden, Angebote abzugeben. Den Zuschlag erhielt schließlich das Planungsbüro Schubert Architektur & Freiraum aus Radeberg. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Der Preis für den Auftrag beläuft sich auf knapp 36 200 Euro.

Neu ist das Thema für die Röderstädter nicht. Denn als ersten Schritt hatte der Technische Ausschuss des Gemeinderats bereits im September 2016 an das Büro den Auftrag vergeben, die Aufgabenstellung für die Ortsentwicklungskonzeption zu erarbeiten. Für knapp 9 000 Euro. Darin sollten auch die Bürger und Unternehmen der Großgemeinde einbezogen werden. Nach einer Auftaktveranstaltung für alle Interessierten fanden weitere sechs statt – in jedem Ortsteil eine. Zudem gab es noch einen ursprünglich nicht geplanten Workshop der Verwaltungsmitarbeiter und eine zusätzliche Veranstaltung mit den Gemeinderäten. Insgesamt 17 Stunden Workshop, mit 147 Teilnehmern und über 500 Antworten und Hinweisen.

In kleinen Gruppen waren dabei aus Sicht der Teilnehmer sowohl Stärken als auch Schwächen der Gemeinde herausgearbeitet worden. Daraus abgeleitet schrieben die Workshop-Teilnehmer schließlich die Themen auf, die im Rahmen der Ortsentwicklungskonzeption genauer untersucht werden sollen. Zudem ging es darum, wie Moritzburg in die Region eingebunden ist. Schwerpunkte, die immer wieder angesprochen wurden, waren der Nahverkehr, Radwege und Wegeverbindungen. Aber auch wo Lücken bebaut werden könnten. Parallel zu den Veranstaltungen der Gemeinde hatte der CDU-Gemeindeverband eine Fragebogenaktion durchgeführt.

Eigentlich sollte es dann 2016 gleich mit der Erarbeitung der Ortsentwicklungskonzeption weitergehen. Im Haushaltsplanentwurf waren dafür auch 75 000 Euro vorgesehen. Doch letztlich musste das Vorhaben verschoben werden, weil das Geld nicht für alle geplanten Projekte reichte. Aus Sicht der Moritzburger Bürgermeisters Jörg Hänisch (parteilos) ein herber Rückschlag. Weil so ein wichtiger Baustein für die Zukunftsentwicklung auf Eis gelegt wurde. Nicht weniger schmerzhaft war, dass dadurch auch die geplante Flächenanalyse verschoben wurde. Mit ihr soll ermittelt werden, wo Lücken bebaut und Straßen durch Bebauung abgerundet werden können. Doch das ist nun Geschichte.

Denn in der Zwischenzeit wurden nun nicht nur dieses Baulückenkataster, sondern auch weitere Projekte in Auftrag gegeben, die in die nun vergebene Konzeption einfließen sollen. So ein Wegekonzept, die Erfassung der Gewässer zweiter Ordnung, die Fortschreibung des Konzepts für den öffentlichen Nahverkehr und eine Prognose zur Entwicklung des Bedarfs in den Kitas und Schulen des Ortes. Letztere war Grundlage für die geplanten Bauvorhaben.

