Moritzburg ist die Nummer eins Das Rennen um die beliebteste Sommer-Attraktion im Landkreis geht klar aus. Doch es gab aber auch Überraschungen.

Der unangefochtene Sieger in der SZ-Umfrage: Schloss Moritzburg – hier im Licht der untergehenden Sonne. Das Barockschloss ist die beliebteste Touristenattraktion im Landkreis Meißen. Das ergab die SZ-Sommerumfrage. Und sie brachte noch mehr interessante Ergebnisse. © Norbert Millauer

Da geht nichts mehr drüber. Das reichlich 400 Jahre alte Wettiner-Schloss in Moritzburg ist und bleibt die beliebteste Touristen-Attraktion im Landkreis Meißen. Mit großem Vorsprung. Das bestätigt die aktuelle Sommer-Umfrage der Sächsischen Zeitung unter insgesamt 1 087 Einwohnern des Landkreises Meißen.

Auf die Frage „Würden Sie Freunden und Bekannten bestimmte Attraktionen im Landkreis Meißen empfehlen?“ entschieden sich fast 60 Prozent der Befragten für das Schloss Moritzburg. Immerhin gibt es hier das stärkste Rothirschgeweih der Welt zu sehen und ganz in der Nähe den einzigen Leuchtturm Sachsens. Knapp 30 Prozent wählten die Meißner Albrechtsburg. An dritter Stelle liegt der Klosterpark Altzella. Schon deutlich abgeschlagen.

Sehr überraschend ist das Ergebnis einer weiteren Frage: Machen Sie auch mal im Landkreis Meißen Urlaub oder Kurzurlaub? Mehr als zwei Drittel der Befragten sagen dazu eindeutig: nein.

Zur SZ-Sommerumfrage i zurück 1 von 4 weiter 1. Machen Sie auch im Landkreis Meißen mal Urlaub oder Kurzurlaub? Ja:351 (32 Prozent) Nein:736 (68 Prozent) 2. Würden Sie Freunden und Bekannten bestimmte Attraktionen im Landkreis Meißen zur Besichtigung empfehlen? Albrechtsburg: 289 (27 Prozent) Schloss Moritzburg: 629 (58 Prozent) Klosterpark Altzella: 119 (11 Prozent) 3. Trinken Sie gern Wein aus der Weinregion um Meißen? Ja: 700 (64 Prozent) Nein: 383 (35 Prozent) 4. Sind Sie zufrieden mit der Verkehrsanbindung Ihrer Stadt/Gemeinde? Ja: 712 (66 Prozent) Nein: 367 34 Prozent Im Landkreis Meißen wurden insgesamt 1087 Personen befragt. Quelle: SZ-Direktmarketing

Das deckt sich mit den Antworten der Bewohner der Region Döbeln. Sie sagen auf die Frage, ob sie auch mal Urlaub in der Region oder im Landkreis Mittelsachsen machen, mehrheitlich ebenfalls Nein. Nur rund 40 Prozent können sich dafür erwärmen. Die Dresdner dagegen haben offenbar mehr Patriotismus. Sie sagen mit 75-prozentiger Mehrheit: Ja, Dresden ist für einen Urlaub geeignet. Noch heimatverbundener sind die Bewohner des Landkreises Sächsische Schweiz/Osterzgebirge. 78 Prozent von ihnen unternehmen Ausflüge in die Sächsische Schweiz und ins Osterzgebirge. Überraschend pessimistisch ist das Ergebnis auf die Frage an die Oberlausitzer, ob sie in diesem Jahr einen längeren Sommerurlaub planen. 54 Prozent der Befragten antworten darauf mit Nein, der Rest mit Ja. Möglicherweise weist dieses Ergebnis ja auf die wirtschaftliche Situation der Haushalte in dieser Region hin. Es kann aber auch sein, dass in der Lausitz Kurzurlaube beliebt sind. Wer mag schon Haus, Hof und Garten im heißen Sommer zwei oder drei Wochen unbeaufsichtigt lassen?

Sehr erfreulich für die vielen rund 2 000 Meißner Winzer sind die Antworten auf die Frage an die Bewohner im Landkreis Meißen, ob sie gern Meißner Wein trinken. Trotz der vergleichsweise hohen Preise und der Probleme mit Pflanzenschutzmitteln im Vorjahr bejahen rund zwei Drittel diese Frage. Die aktuellen Prognosen gehen ja wieder von einer sehr guten Weinlese in diesem Jahr aus.

Trotz des ländlichen Charakters, die Bewohner des Landkreises Meißen sind mehrheitlich zufrieden mit der Verkehrsanbindung ihrer Gemeinde oder Stadt. Zwei Drittel sagen, sie ist okay, nur ein Drittel wünscht sich Verbesserungen. Darunter sind sicher einige Ortsumfahrungen und die Busverbindungen zwischen Dörfern.

Interessant ist die Antwort der Dresdner auf die Frage, was sie sich vom Urlaub erhoffen: Eine knappe Mehrheit wünscht sich neue Erlebnisse, dicht gefolgt von jenen, die Ruhe und Abstand vom Alltag suchen. Bei der SZ-Sommerumfrage unter Nicht-Lesern und Abonnenten wurden 10 104 Personen im gesamten Verbreitungsgebiet (Dresden, Elbland, Lausitz, Sächsische Schweiz und Döbeln) befragt, davon zwei Drittel online und ein Drittel telefonisch.

