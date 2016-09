Morgendlicher Brand im Görlitzer Hausflur Die Feuerwehr muss am Grünen Graben zu einem qualmenden Kinderwagen ausrücken.

Feuerwehreinsatz am frühen Mittwochmorgen am Grünen Graben in Görlitz. © Danilo Dittrich

Görlitz. Am Mittwochmorgen kurz nach sechs Uhr gab einen Feuerwehreinsatz am Grünen Graben 11. Im Hausflur des Mehrfamilienhauses wurden von Unbekannten Papier und Unrat angezündet. Dadurch geriet ein Kinderwagen in Brand, es entstand starker Rauch. Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus. Das Treppenhaus wurde von den Kameraden vom Rauch befreit. Es gab keine Verletzten, zwei Bewohner aus der dritten Etage wurden allerdings dem vor der Tür wartenden Rettungswagen übergeben. Den Schaden gibt die Feuerwehr als gering an. (szo)

