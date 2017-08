Mordversuch im Kristyna-See? Ein Zittauer soll am Wochenende wie wild auf einen Tschechen eingestochen haben - mit drei Promille Alkohol im Blut.

Idylle: Kristýna-See © Rafael Sampedro

Hrádek nad Nisou. Ein Zittauer soll in der Nacht zum Sonntag im Kristýna-See bei Hrádek nad Nisou (Grottau) einen Einheimischen mit dem Messer angegriffen und ihn mit Dutzenden Stiche an Kopf, Hals und Oberkörper verletzt haben. Die Polizei fasste den Tatverdächtigen, obwohl dieser sich im Wasser versteckte.

Der 44-Jährige soll nun wegen versuchten Mordes angeklagt werden. „Laut tschechischen Strafgesetz drohen ihm zehn bis 18 Jahre in Gefängnis“, sagte Polizeisprecherin Vlasta Suchánková der SZ.

Zu dem Konflikt soll es am Hauptstrand in der Nähe der Bar Panorama ohne vorherigen Kontakt der Männer gekommen sein. Der 27-jähriger Mann aus Hrádek wurde ins Krankenhaus in Liberec (Reichenberg) transportiert. Er befinde sich inzwischen nicht mehr in einer lebensbedrohlichen Situation, sagte Suchánková.

Der Täter sitzt weiter in tschechischem Gewahrsam. Die deutsche Botschaft ist informiert. Laut ersten Ergebnissen soll der Deutsche rund drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Die Ermittlungen laufen. Als nächstes will die tschechische Polizei weitere Zeugen hören. (lau)

