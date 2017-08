Mordversuch am Kristýna-See Nachdem ein Zittauer beinahe einen 27-jährigen Tschechen erstochen hat, ist das Entsetzen vor Ort groß. Dabei gab es bislang nie Ärger mit Deutschen.

Das schlägt Wellen, in Tschechien und in Deutschland: Am Kristýna-See bei Hradek nad Nisou ist am vergangenen Wochenende ein Zittauer mit einem Teppichmesser auf einen Tschechen losgegangen. Der junge Tscheche wurde dabei schwer verletzt. © rafael sampedro

Am Strand des Kristýna-Sees nahe der tschechischen Grenzstadt Hradek nad Nisou (Grottau) faulenzen am Mittwoch die Badegäste. Die Bierbänke am Strand sind schon zur Mittagszeit voll. Nichts deutet mehr auf den Mordversuch hin, der sich hier in der Nacht zum Sonntag ereignet haben soll. Nur hier und da sieht man noch kleine Spuren. „Gestern haben hier die Taucher noch lange nach etwas gesucht und die Umgebung des kleinen Holzstegs, in dessen Nähe sich der Vorfall zugetragen hatte, war gesperrt. Wir dachten, sie suchten nach einem Ertrunkenen, erst später hörten wir, dass sie nach einem Messer suchten“, erzählte Lukáš Hrouda, der auf dem Campingplatz unmittelbar am See zu Gast ist.

Der aufsehenerregende Fall hat sich in der Nacht zum Sonntag ereignet. Ein

44-jähriger Zittauer hat einen 27-jährigen Tschechen mit einem Teppichmesser angegriffen und ihn mit Dutzend Stichen am Kopf, am Hals und am Oberkörper verletzt. „Alles passierte ganz ohne Grund“, sagt Polizeisprecherin Vlasta Suchánková auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Die Männer hätten vorher keinen Kontakt oder Streit gehabt, sagte die Polizeisprecherin.

Der angegriffene Tscheche war mit weiteren zwei Verwandten im Wasser gewesen. Junge Leute wie er. Sie hätten gebadet und dann noch ruhig im Wasser gesessen, wird berichtet. Nach der Attacke war der schwer verletzte Tscheche noch selbst aus der Wasser gelaufen und hatte um Hilfe gerufen. Nach dem Vorfall habe es Geschrei am See gegeben, einige Leute suchten mit Taschenlampen und dem Licht ihrer Handys die Wasserfläche ab, berichten Augenzeugen. Die Polizei fasste den Tatverdächtigen dann wenig später, obwohl dieser sich im Wasser versteckt hatte. Nach einer ärztlichen Untersuchung kam der tatverdächtige Zittauer sofort in tschechischen Gewahrsam. Dort soll er auch bleiben. „Die Kriminalisten befürchten Fluchtgefahr bei dem Tatverdächtigen“, sagt Polizeisprecherin Vlasta Suchánková gegenüber der Sächsischen Zeitung. Der Zittauer soll nun wegen versuchten Mordes angeklagt werden. Darauf stehen in Tschechien Freiheitsstrafen von zehn bis 18 Jahre.

Vor dem Angriff im Kristýna-See hat es Augenzeugen zufolge einen Konflikt in der Nähe der Bar „Panorama“ gegeben. „Ich habe gedacht, dass er unter Drogen ist, aber das hat die Polizei ausgeschlossen und nur Alkohol bestätigt“, sagt der Wirt aus der Panorama-Bar. Der Besitzer der Bar, Stanislav Dlouhý, bestätigte gegenüber der Sächsischen Zeitung, dass der Täter schon vorher seinem Angriff sehr aggressiv gewesen ist. „Er hat förmlich Konflikte herausgefordert“, so Dlouhý. „Zuerst hat er meinen Freund immer vom hinten gestoßen, später hat er sich eine Gruppe Campinggäste ausgesucht. Ich versuchte ihn zwar zu beruhigen, zum Schluss mussten wir ihn jedoch aus dem Lokal begleiten“, erzählt Stanislav Dlouhý. Er versucht nun selbst über Facebook weitere Zeugen der Vorfälle zu finden. „Am Wochenende kommen bei gutem Wetter täglich rund 200 Menschen. Da hat bestimmt jemand etwas mitbekommen“, sagt Stanislav Dlouhý.

Der 44-jährige Zittauer sei ein Stammgast in der hölzernen Strandbar am Kristýna-See gewesen. Bisher habe es noch nie Probleme mit ihm gegeben, heißt es. „Oft hat er einfach nur Bier getrunken, geredet hat er eigentlich nie“, so Dlouhý. Am vergangenen Sonnabend sei er mit dem Fahrrad an den Kristýna-See gekommen. Das Fahrrad steht noch immer dort.

Der Campingplatz am Kristýna See ist bei den Einheimischen, aber auch bei Deutschen und Polen sehr beliebt. Über die ganze Sommersaison ist die Anlage nahe der Neiße ausgebucht. Die Panorama-Bar am Kristýna-See gibt es seit 2004. Etwa ein Drittel der Gäste sind Deutsche. Sie haben in der Bar einen Stammtisch, manche sogar ihre eigenen Gläser. Mit den Deutschen habe es nie Schwierigkeiten gegeben, sagt Barbesitzer Dlouhý. Das bestätigt auch die Hradeker Stadtpolizei, die am Kristýna-See regelmäßig präventive Kontrollen durchführt. „Ab 20 Uhr bis sechs Uhr früh ist außerdem eine Sicherheitsfirma am See unterwegs“, sagt eine Mitarbeiterin der Rezeption. Die Security-Leute hätten der Polizei auch dabei geholfen, den Tatverdächtigen zu erwischen und dem verletzten Mann Erste Hilfe zu leisten. Die Security-Firma ist seit fünf Jahren am Kristýna-See im Einsatz. Seitdem gibt es dort fast keine Kriminalität mehr. „Wir sorgen vor allem für Nachtruhe, damit Musik und Unterhaltung nicht andere Gäste stören. Früher wurden hier oft Räder gestohlen, aber das hat sich gelegt“, so Marian Tuma, Besitzer der Sicherheitsagentur. Er und die Hradeker Polizei sehen die Ereignisse vom Wochenende als traurige Ausnahme.

