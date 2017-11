Mordprozess wird weiter verhandelt Die Angeklagte, die den Nieskyer getötet haben soll, ist diesmal am Landgericht Görlitz erschienen. Jetzt sollen voraussichtlich die Plädoyers gehalten werden.

Symbolbild © Jens Trenkler

Görlitz. Der Mordprozess gegen Anne-Kartrin Hartmann und Stephan Kuhring wegen Mordes am 24-jährigen Nieskyer Philipp W. wird am Mittwoch fortgesetzt. Die Angeklagte ist diesmal erschienen. Zuletzt war die Verhandlung Anfang November ohne die erkrankte Angeklagte fortgesetzt worden. Dies war möglich, weil das Landgericht Görlitz davon überzeugt war, dass die Angeklagte ihre Verhandlungsunfähigkeit selbst verschuldet habe. Hartmann habe sich wegen der Symptome eines Leberversagens in ärztliche Behandlung begeben, dann aber gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte das Krankenhaus wieder verlassen.

Am Mittwoch sollen die letzten Zeugen vernommen und voraussichtlich die Plädoyers gehalten werden.

Den beiden Angeklagten wird der gemeinschaftliche Mord an Philipp W. und die Planung weiterer Straftaten vorgeworfen. Sie sollen das Opfer am 5. Februar in Görlitz durch einen Schlag auf den Hinterkopf betäubt und ihn dann mit drei Plastiktüten erstickt haben. Stephan Kuhring hatte die Tat bereits Ende August beim dritten Verhandlungstag gestanden. (szo/mrc)

