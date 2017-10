Mordprozess für heute abgesagt Der Verhandlungstag wurde wegen einer akuten Erkrankung der Angeklagten abgesagt. Am nächsten angesetzten Termin, dem 24. Oktober, hält das Landgericht Görlitz vorerst fest.

Symbolbild. © dpa

Görlitz/Niesky. Der heutige Verhandlungstag im Prozess gegen Stephan Kuhring und Anne-Katrin Hartmann wegen Mordes am Nieskyer Philipp W. wurde kurzfristig abgesagt. Richter Jörg Küsgen, Pressesprecher des Landgerichts, antwortete auf SZ-Nachfrage: „Wir haben am späten Dienstagnachmittag per Fax die Information erhalten, dass die Angeklagte akut erkrankt sei und deshalb nicht an der Verhandlung teilnehmen kann.“ Nächster geplanter Termin ist der 24. Oktober. An diesem Verhandlungstag hält das Landgericht vorerst fest.

Geplant waren für den jetzt ausgefallenen Verhandlungstag die Aussagen zweier weiterer Zeugen, der Vortrag des psychiatrischen Gutachters zur Schuldfähigkeit der beiden Angeklagten und auch schon die Plädoyers von Oberstaatsanwalt, Nebenklägervertreter und den beiden Verteidigern. Ob der Prozess jetzt tatsächlich wie erhofft noch im Oktober zu Ende gehen kann, ist offen. (fth)

zur Startseite