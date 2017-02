Mordkommission sucht Zeugenhinweise Die Ermittlungen zu dem getöteten 24-Jährigen laufen auf Hochtouren. Polizeidirektion Görlitz richtet eine zentrale Anlaufstelle ein.

Die Kerzen von der Trauerveranstaltung um Philipp W. haben bei Ironsports in Niesky ein neues Zuhause gefunden. Die Polizei sammelt jetzt Zeugenhinweise in einer zentralen Stelle. © André Schulze

Görlitz. Die Ermittlungen der Mordkommission im Fall des in Görlitz getöteten 24-jährigen Nieskyers Philipp W. dauern unverändert an. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Da ein abschließendes Ergebnis der Obduktion noch nicht vorliegt, gehen die Ermittler weiterhin der Frage nach, wie der junge Mann getötet wurde. Seit Bekanntwerden der Tat gingen einzelne Zeugenhinweise bei der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Görlitz ein. Um diese konzentriert entgegenzunehmen und prüfen zu können, richtet die Mordkommission eine zentrale Informationssammelstelle ein.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten alle, die Informationen zu der Tat oder dem Umfeld der beiden sich in Untersuchungshaft befindenden Tatverdächtigen verfügen, sich an die Polizeidirektion Görlitz zu wenden, anstatt sie in sozialen Netzwerken zu posten.

Philipp W. war am 9. Februar vermisst gemeldet und am Montag tot in einer Görlitzer Wohnung gefunden worden. Ein 33-jähriger Görlitzer und seine 24-jährige Freundin, die in Weigsdorf-Köblitz verhaftet wurden, stehen unter dem Verdacht, den jungen Mann getötet zu haben, um an Bargeld und dessen Auto zu gelangen. Der BMW des Opfers wurde am Montag auf dem Parkplatz eines Radeberger Einkaufszentrums gefunden. (szo)

Alle Zeugenhinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581 468100 entgegen.

