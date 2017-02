Mordkommission ermittelt nach Fund eines Toten in Görlitz Das mutmaßliche Opfer aus dem Raum Niesky wurde am 9. Februar vermisst gemeldet. Ein Mann und eine Frau befinden sich als Tatverdächtige in Haft.

Görlitz. Ein vermisster 24-jähriger Mann aus dem Raum Niesky wurde am Montagnachmittag tot in einer Görlitzer Wohnung gefunden. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, befinden sich ein 33-jähriger Beschuldigter und seine neun Jahre jüngere Komplizin derzeit in Haft. Beide stammen aus der Region. Die Mordkommission der Polizeidirektion Görlitz ermittele „mit Hochdruck“ gegen die beiden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Mutmaßlich wurde der 24-jährige das Opfer eines Gewaltverbrechens. Er war am 9. Februar von seinem Vater als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurde er am Sonntag, den 5. Februar, gesehen. „Die ersten Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei brachten keinen Hinweis auf dessen Verbleib“, erklärte der Polizeisprecher.

Das änderte sich am Montagmorgen. Nach einem Zeugenhinweis wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weigsdorf-Köblitz durchsucht. Dort wurden zwei Tatverdächtige – der 33-Jährige und seine 24-jährige Gefährtin – festgenommen.

In Radeberg hatte unterdessen eine Streife des Polizeireviers Kamenz am Montagnachmittag den silbernen 3er BMW des Vermissten in der Nähe eines Einkaufszentrums aufgefunden und sichergestellt. Noch am selben Tag durchsuchte die Kriminalpolizei die Wohnung der 24-jährigen Tatverdächtigen, nach SZ-Informationen in Görlitz-Weinhübel. Dort entdeckten die Ermittler den Leichnam des vermisst gemeldeten Mannes.

Bei dem mutmaßlichen Opfer sowie den Tatverdächtigen handelt es sich um Deutsche, bestätigte die Polizeidirektion Görlitz auf SZ-Nachfrage. Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizeidirektion Görlitz dauern derzeit an und werden mit Hochdruck geführt. Dabei gelte es auch zu klären, auf welche Art und Weise der 24-jährige Mann zu Tode kam, informierte die Polizei. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, sei es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, weitere Details zu vermitteln. (szo)

