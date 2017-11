Aus dem Gerichtssaal Morddrohungen gegen Zeugen Als erstes Opfer im Prozess um Schutzgelderpressungen einer Gruppe Tschetschenen sagte nun ein 34-Jähriger aus. Fünf Polizisten haben ihn geschützt.

Sie tragen schwarze Uniformen, viele Waffen und kommen aus dem Keller des Landgerichts Dresden. In ihrer Mitte haben die fünf Polizisten einen 34-jährigen Mann. Sie schützen einen Zeugen, er ist nicht gefesselt. Am Montag findet der dritte Verhandlungstag gegen fünf Angeklagte statt. Den Männern im Alter von 28 bis 31 – meist Asylbewerber aus Tschetschenien und Russland – werden unter anderem Schutzgelderpressungen, Körperverletzungen, Nötigungen und nicht zuletzt Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Offenbar hat sich erst jüngst eine neue Sicherheitslage ergeben, die das Auftreten der Beamten erforderte. Richter Herbert Pröls, der Vorsitzende des Schwurgerichts, berichtet, die Mutter des Zeugen habe erst am Wochenende eine Morddrohung erhalten. Im Zeugenschutzprogramm ist der Mann jetzt zwar noch nicht. „Das könnte aber werden“, sagt sein Anwalt, der als Rechtsbeistand hinter seinem Mandanten und den fünf Beamten hinterherspringt.

Der Tschetschene ist Opfer. Der 34-Jährige berichtet, dass er von Heroin abhängig war und damit gedealt habe. „Nikita“, ein Tscheche aus Prag, habe ihn „geschützt“ und dafür von ihm bis zu 500 Euro bekommen, wie er sagte. Anfang 2015 sei er jedoch vor seiner Wohnung zusammengeschlagen worden. Die Männer, darunter Mitangeklagte, hätten ihm die Zähne ausgeschlagen und ihn gezwungen, monatlich an sie „für Schutz“ zu zahlen. Angeblich habe er einem Tschetschenen schlechten Stoff verkauft: „Das stimmte aber nicht.“

Er sei massiv bedroht worden – und als er nach Russland zu Frau und Kind geflohen sei, hätten die Täter auch seine Mutter bedroht. Als er nach drei Monaten mit seiner Familie wieder in Dresden gewesen sei, sei er erneut erpresst worden. Er sollte für den Schutz 500 Euro an sie zahlen und „Schulden“, insgesamt rund 15 000 Euro. Sie hätten gedroht, ihn oder seine Familie abzustechen. Angeblich soll er auch Enthauptungs-Videos zugesandt bekommen haben. Der Prozess wird fortgesetzt. Am Mittwoch beginnt parallel zu diesem Verfahren ein weiterer Prozess gegen drei weitere mutmaßliche Mitglieder dieser Bande.

