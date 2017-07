Mordanklage erhoben Die beiden Tatverdächtigen sollen ihr Opfer in Görlitz erstickt haben. Festgenommen wurden sie im Oberland.

Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat jetzt Anklage wegen Mordes und Verabredung zu einem Verbrechen gegen eine 24-jährige Frau und einen 34-jährigen Mann – beides Deutsche – erhoben. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am 5. Februar gegen 14.30 Uhr den 24 Jahre alten Philipp W. aus Niesky in ihre Wohnung in Görlitz gelockt und dort getötet zu haben. Sie hatten es auf seinen BMW und seine EC-Karte abgesehen.

Der männliche Tatverdächtige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft zunächst vermutlich mit einer Bratpfanne auf den Kopf des jungen Mannes eingeschlagen haben, sodass dieser sofort bewusstlos wurde. Dann soll er Philipp W. eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt haben, sodass er nicht mehr atmen konnte. Die Tüte soll der 34-Jährige mit mehreren Lagen Klebeband fixiert haben. Nach weiteren Schlägen haben beide Angeschuldigten – so der Vorwurf – den Kopf ihres Opfers dann mit weiteren drei Lagen Plastiktüten überzogen, welche sie jeweils mit mehreren Bahnen Paketklebeband fixierten. Philipp W. erstickte am selben Tag zwischen 15 und 16.30 Uhr.

Den Angeschuldigten wird zudem vorgeworfen, die Entführung des Sohnes der weiblichen Tatverdächtigen in die Tschechische Republik verabredet zu haben. Hierzu sollte der Vater des Kindes durch Gewalt gegen seinen Kopf attackiert und in einem abgelegenen Waldstück an einen Baum gefesselt und somit seinem Schicksal überlassen werden. Diese Tat konnten die beiden nicht mehr ausführen, weil sie nach einem Zeugenhinweis bereits kurz nach dem Mord an dem jungen Mann festgenommen wurden, und zwar in einem Mehrfamilienhaus in Weigsdorf-Köblitz. Das Auto des Getöteten wurde unterdessen in Radeberg sichergestellt.

Der grausame Tod des jungen Nieskyers hatte Mitte Februar viele Menschen in der Region fassungslos und bestürzt gemacht. Um ihre Solidarität und Anteilnahme zu zeigen, stellten sie auf dem Zinzendorfplatz mitten in Niesky Kerzen, Blumen und Bilder des Verstorbenen auf.

Den beiden Beschuldigten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. (SZ)

