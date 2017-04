Mord von Oederan: Polizei sucht Tatverdächtigen Nach dem Fund einer Leiche auf einem Feld in Oederan sucht die Polizei mit Haftbefehl nach einem Tatverdächtigen.

Die Polizei fahndet nach diesem Tatverdächtigen. © Polizei

Nach dem Fund einer Leiche auf einem Feld in Oederan (Landkreis Mittelsachsen) sucht die Polizei mit Haftbefehl nach einem Tatverdächtigen.

Es handele es sich um einen 31-Jährigen, der seit dem 5. April untergetaucht sei, hieß es. Der Mann habe sehr kurzes, dunkelblondes Haar und sei 1,80 Meter groß, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei auffallend muskulös. Wer den Mann erkenne, solle ihn nicht ansprechen, sondern direkt die Polizei rufen.

In der Nacht zum 4. April wurde ein 38-Jähriger im Ortsteil Breitenau von einem Fahrzeug überrollt. Der Mann aus Chemnitz starb an schweren Verletzungen am Kopf sowie im Brust- und Bauchbereich. Die Polizei ging von einem Tötungsdelikt aus. (dpa)

Links zum Thema Obduktion: Toter auf Acker wurde von Fahrzeug überrollt

Hinweis-Telefon: 0371 387-3445

zur Startseite