Mord in bester Gesellschaft Krimi-Rollenspiele für den Partyabend sind schwer im Trend. Jörg Meißner hält die Fäden des Verbrechens zusammen.

Hier, im Haus von Krimi total in Löbtau, liegt der nächste Kriminalfall praktisch auf dem Fußboden. Jörg Meißner muss ihn nur aufheben – und das nächste ausgeklügelte Krimispiel daraus sticken. © Sven Ellger

Es hätte so ein schöner Abend werden können. Der Schampus fließt in Strömen in der Luxusvilla am Rande der Stadt. Jeder, der etwas auf sich hält, ist gekommen. Auch Leon von Hartenstein, dieser äußerst gutaussehende Typ, den einfach jeder mag und der nie eine Party ausließ.

Na ja, jetzt ist er leider tot. Ein schrecklicher Unfall am Whirlpool?

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der arme Leon stattdessen kaltblütig ermordet wurde, denn diese schaurige Geschichte hat sich Jörg Meißner ausgedacht. Der 44-Jährige ist Chef der Krimi total GmbH, einer Firma, die Rollenspiele für den heimischen Partyabend konzipiert und in handlichen Schachteln verkauft. Seinen ersten erlebbaren Krimi namens „Der Duft des Mordes“ schrieb Meißner vor 13 Jahren. Bis zu diesem Tag deutete in seiner Biografie nicht viel darauf hin, dass er mal zum Sherlock Holmes unter den Spieleerfindern werden würde. War er doch ein EDV-Mann, ein diplomierter Wirtschaftsinformatiker. Erst programmierte er für einen Energieversorger, später gründete er die Adconsys AG mit, die mit zeitweise 30 Mitarbeitern Webseiten entwickelte.

Und dennoch, tief in ihm drin schlummerte da immer auch ein anderes Talent. Schon als kleiner Junge setzte er sich nach der Schule in Tharandt gern an Omas Schreibmaschine und schrieb Geschichten auf. Außerdem hat er einen Ordner zu Hause, voll mit mehr als 100 Gedichten aus seiner Feder. Irgendwann sollte es also auch ein Krimi sein, aber keiner, den man einfach so runterliest, sondern einer, den man gemeinsam mit Freunden spielt. Dafür braucht es ein Drehbuch, dass Rollen vorgibt, die jeweils nur derjenige kennt, der sie im Spiel übernimmt: Ob Baron, Kellner, oder Gärtner, sie alle sind Teil einer Szenerie, in der ein Verbrechen geschieht, dass es aufzuklären gilt. Vor dem Partyabend bekommt jeder Gast ein Heftchen mit Hinweisen zu seiner Biografie und seinem Spielziel. Einer wird darin lesen, dass er der Mörder ist und sich doch bitte so unauffällig wie möglich verhalten soll. Ziel des Spiels für alle: Spaß haben. Ob am Ende auch wirklich der Richtige verhaftet wird, ist eher Nebensache.

Logik macht der Meister

Es braucht schon ein außerordentliches logisches Denkvermögen, um ein solches Krimispiel zu konstruieren. Wie gut, wenn man Informatiker ist und damit die Logik praktisch im Blut hat. Schließlich soll der Gärtner am Ende nicht als Mörder entlarvt werden, obwohl er zur Tatzeit gerade im Baumarkt Blumenerde kaufen war. Meißner zeigt eine handgeschriebene Matrixtabelle, die so ein Beziehungsgeflecht verdeutlichen soll. Eine Sache für Experten.

Seinen ersten Krimi spielte er 2014 mit Freunden, die anfangs fest davon ausgingen, es handele sich um ein Computerspiel. Doch keineswegs. „Ich fand es immer wichtig, dass Leute miteinander spielen und nicht jeder für sich am Computer hockt“, sagt Meißner. Was nicht heißt, dass er nicht als Student auch nächtelang mit Freunden PC-Spiele zockte. Dieses Spiel aber sollte mal gänzlich analog unter Menschen gespielt werden. Und siehe da: Seine Freunde waren begeistert.

Ob das auch andere spannend finden würden? Meißner steckte die selbst ausgedruckten Hinweistexte in Briefumschläge und die wiederum in eine leere Videokassettenhülle. Dann stellte er das Ganze einfach mal ab einem Euro bei Ebay rein. Für 12 Euro ging es weg. „Und dann habe ich das nächste reingestellt“, erinnert er sich. „Immer, wenn eins verkauft wurde, habe ich meiner Frau Antje gesagt: ’Wir müssen wieder eins ausdrucken.‘“ Die beiden meldeten ein Gewerbe an, und schon ein Jahr später fanden sie sich mit ihrem Krimispiel auf der weltgrößten Brettspielmesse in Essen wieder. Als „Krimi total“ traten sie hier auf. Auch da druckten sie noch selbst zu Hause. Die Kassettenhüllen nutzten sie noch bis 2012 als Markenzeichen.

„Jahrelang hatte ich praktisch einen 16-Stunden-Tag“, sagt er. Tagsüber arbeitete er für seine Web-Agentur, abends schrieb er Drehbücher und bearbeitete Bestellungen. Erst als 2008 sein erstes Kind zur Welt kommt, steigt er bei Adconsys aus und konzentriert sich ganz auf die Krimiwelt. Drei Jahre später kommt noch ein Sohnemann hinzu.

Heute sitzt Jörg Meißner in seinem Büro in einem Löbtau Bürogebäude und sieht in seinem Anzug immer noch aus wie ein Wirtschaftsinformatiker. Tatsächlich steuert er aber von hier aus ein Krimi-Imperium, wie es in Deutschland kein zweites gibt. Seine Krimi total GmbH veröffentlichte bislang 16 Krimispiele, darunter „Die zweifelhafte Welt der Märchen“, „Der Hanf des Verderbens“ und zuletzt „Nachts im Salon Rouge“. Insgesamt wurden schon 125 000 Exemplare verkauft. Als Partner konnte Meißner schon vor Jahren die Druckerei Elbtal Druck gewinnen, die praktischerweise direkt mit im Haus sitzt.

Verbrechen und kein Ende

Dazu gibt es inzwischen auch eine Krimi total Veranstaltungs GmbH unter seiner Führung, die Theater-Dinner und Firmenevents organisiert – und zwar deutschlandweit. Allein im vergangenen Jahr gab es 240 Veranstaltungen. In Düsseldorf etwa stellte Meißner für die Nachwuchssuche der Polizei eine gigantische Verbrecherjagd auf die Beine, an der sich 200 Abiturienten beteiligten.

Zehn Mitarbeiter und eine Auszubildende hat Meißner inzwischen. Im Lager stapeln sich Kisten von fertigen Spielen und frisch gedruckten Hinweisheften. Daneben hängen Hunderte Requisiten, genäht von der hauseigenen Schneiderin.

„Das ist alles mehr oder weniger mit uns geschehen“, sagt Meißner und lächelt. Und na gut, ein bisschen Arbeit war auch dabei. Von den bisherigen 16 klassischen Spielen schrieb er acht selbst. Die anderen steuerten freie Autoren bei. Wöchentlich kommen neue Manuskript-Vorschläge bei ihm an, die er prüft und im besten Fall weiterentwickelt und ausgiebig testet, bis sie seinen Ansprüchen genügen. „Nichts soll offensichtlich sein, aber auch nichts unlösbar. Das ist die größte Herausforderung“, sagt er. In diesem Jahr sollen zwei neue Spiele erscheinen, über die naturgemäß noch kein Fitzelchen verraten wird. Denn wenn in der Krimiwelt von Jörg Meißner eines zählt, dann sind es Geheimnisse.

zur Startseite